Aktie kaufen oder verkaufen
Henkel VZ Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Jan-Philipp Strobel - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Henkel VZ Aktie im Überblick.
20 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu halten. 10 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Henkel VZ Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Henkel VZ Aktie beträgt 72,47€. Die Henkel VZ Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,24 %.
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Analysten und Kursziele für die Henkel VZ Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|75,00Euro
|+13,05 %
|-
|Analyst
|73,00Euro
|+10,04 %
|-
|JPMorgan
|65,00Euro
|-2,02 %
|-
|Morgan Stanley
|66,00Euro
|-0,51 %
|-
|Berenberg Bank
|79,00Euro
|+19,08 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|77,00EUR
|+16,07 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|77,00EUR
|+16,07 %
|-
|BARCLAYS
|80,00EUR
|+20,59 %
|04.03.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|-2,02 %
|09.03.2026
|BARCLAYS
|80,00EUR
|+20,59 %
|09.03.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|-2,02 %
|10.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00EUR
|+11,55 %
|11.03.2026
|RBC
|75,00EUR
|+13,05 %
|11.03.2026
|RBC
|78,00EUR
|+17,58 %
|11.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|73,00EUR
|+10,04 %
|11.03.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|-2,02 %
|11.03.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|-2,02 %
|11.03.2026
|BARCLAYS
|80,00EUR
|+20,59 %
|11.03.2026
|JEFFERIES
|79,00EUR
|+19,08 %
|11.03.2026
|BARCLAYS
|75,00EUR
|+13,05 %
|12.03.2026
|BERENBERG
|79,00EUR
|+19,08 %
|13.03.2026
|UBS
|71,00EUR
|+7,02 %
|13.03.2026
|RBC
|75,00EUR
|+13,05 %
|17.03.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|-2,02 %
|18.03.2026
|JEFFERIES
|73,00EUR
|+10,04 %
|22.03.2026
|UBS
|71,00EUR
|+7,02 %
|25.03.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|-2,02 %
|26.03.2026
|BARCLAYS
|75,00EUR
|+13,05 %
|26.03.2026
|JEFFERIES
|73,00EUR
|+10,04 %
|26.03.2026
|UBS
|71,00EUR
|+7,02 %
|26.03.2026
|BARCLAYS
|70,00EUR
|+5,52 %
|27.03.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|-2,02 %
|30.03.2026
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