Henkel VZ Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Henkel VZ Aktie im Überblick.

20 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu halten. 10 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Henkel VZ Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Henkel VZ Aktie beträgt 72,47€. Die Henkel VZ Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,24 %.