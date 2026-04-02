Aktie kaufen oder verkaufen
H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Afif Ramdhasuma - Unsplash
Aktuelle Analystenmeinungen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie beträgt 15,22€. Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,20 %.
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Analysten und Kursziele für die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|165,00SEK
|-8,15 %
|-
|UBS
|183,00SEK
|+1,87 %
|02.03.2026
|RBC
|185,00SEK
|+2,98 %
|26.03.2026
|BARCLAYS
|162,00SEK
|-9,82 %
|26.03.2026
|JEFFERIES
|164,00SEK
|-8,71 %
|26.03.2026
|JPMORGAN
|123,00SEK
|-31,53 %
|27.03.2026
|RBC
|185,00SEK
|+2,98 %
|29.03.2026
-2,21 %
-0,16 %
-10,04 %
-6,73 %
+28,42 %
+22,30 %
-17,54 %
-45,21 %
+18.333,91 %
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