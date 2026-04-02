Hannover Rueck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Hannover Rueck Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rueck Aktie beträgt 288,69€. Die Hannover Rueck Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,80 %.