Aktie kaufen oder verkaufen
Hannover Rueck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Holger Hollemann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hannover Rueck Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rueck Aktie beträgt 288,69€. Die Hannover Rueck Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,80 %.
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Analysten und Kursziele für die Hannover Rueck Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|233,00Euro
|-12,99 %
|-
|Berenberg Bank
|330,00Euro
|+23,23 %
|-
|BERENBERG
|312,00EUR
|+16,50 %
|04.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|12.03.2026
|RBC
|275,00EUR
|+2,69 %
|12.03.2026
|BARCLAYS
|233,00EUR
|-12,99 %
|12.03.2026
|JPMORGAN
|290,00EUR
|+8,29 %
|12.03.2026
|BERENBERG
|330,00EUR
|+23,23 %
|12.03.2026
|JEFFERIES
|360,00EUR
|+34,43 %
|12.03.2026
|JPMORGAN
|290,00EUR
|+8,29 %
|13.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|301,00EUR
|+12,40 %
|13.03.2026
|RBC
|280,00EUR
|+4,56 %
|18.03.2026
|BARCLAYS
|239,00EUR
|-10,75 %
|22.03.2026
|RBC
|280,00EUR
|+4,56 %
|26.03.2026
+0,37 %
+1,90 %
+3,78 %
-1,20 %
-5,27 %
+45,89 %
+66,12 %
+159,54 %
+2.364,25 %
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