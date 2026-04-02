Befreiungsversuch aus Abwärtstrend

Ziemlich genau Ende Januar markierte der Silber-Future bei 121,64 US-Dollar seinen vorläufigen Höhepunkt, um im Anschluss an einem einzigen Tag um ganze 36 Prozent in den Bereich von 71,50 US-Dollar abzustürzen. Nach einer zwischengeschalteten Erholung auf 96,39 US-Dollar kam es gegen Ende März zu einem neuen Jahrestief und damit zu einer erfolgreichen 123-Konsolidierung. Vor wenigen Tagen hat das Edelmetall wieder Kurs gen Norden genommen und attackiert frontal seinen laufenden Abwärtstrend.

Ein erfolgreicher Ausbruch aus dem Abwärtstrend durch einen Kurssprung mindestens über den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 78,24 US-Dollar würde ein Ausbruchsszenario klar festigen und im Anschluss Kursgewinne auf 90,64 US-Dollar erlauben zu vollziehen. In der Spitze könnte es sogar auf 96,39 US-Dollar raufgehen und sich dementsprechend für eine Positionierung auf der Käuferseite anbieten. Langfristig wird Silber sogar im Bereich zwischen 140,00 und 152,63 US-Dollar je Feinunze gesehen, sofern ein längerer Anlagehorizont gewählt wird. Auf der Unterseite dürfte erst ein Bruch des 200-Tage-Durchschnitts (rote Linie) bei aktuell 62,81 US-Dollar größeres Ungemach erahnen lassen, eine solche Entwicklung könnte den Preis im Anschluss auf 54,22 und darunter auf 45,56 US-Dollar wieder drücken. An dem weltweiten Angebotsdefizit und strukturellen Problemen bei der Gewinnung hat sich unterdessen nichts geändert, sodass diese Preistreiber weiterhin präsent sind.

Silber-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Der Zeitpunkt für einen neuen Long-Einstieg bei Silber mit einem Anlagehorizont von einigen Wochen bis Monaten könnte nach der erfolgreichen 123-Konsolidierung nicht besser sein. Zur Sicherheit sollte noch ein Sprung des Edelmetalls mindestens über den 50-Tage-Durchschnitt abgewartet werden, sodass im Anschluss ein kurzfristiges Kursziel bei 96,39 US-Dollar ausgerufen werden kann. Durch den Einsatz des mit einem Hebel von 7,6 ausgestatteten Open End Turbo Long Zertifikates WKN DU9RE4 ließe sich bei dieser Handelsstrategie eine attraktive Renditechance von 200 Prozent erwirtschaften. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 26,75 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von 69,00 US-Dollar gemessen am Basiswert aber noch nicht überschreiten. Im Schein ergebe dies einen Stopp-Kurs bei 3,14 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: DU9RE4 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,65 – 8,68 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 66,042 US-Dollar Basiswert: Silber-Future KO-Schwelle: 66,042 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 75,39 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 26,75 Euro Hebel: 7,63 Kurschance: + 200 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

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