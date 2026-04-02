Aktie kaufen oder verkaufen
Infineon Technologies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Sven Hoppe - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Infineon Technologies Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Infineon Technologies Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Infineon Technologies Aktie beträgt 47,29€. Die Infineon Technologies Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,33 %.
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Analysten und Kursziele für die Infineon Technologies Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|45,00Euro
|+12,61 %
|-
|JPMorgan
|48,00Euro
|+20,11 %
|-
|UBS
|45,00EUR
|+12,61 %
|05.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|52,00EUR
|+30,12 %
|12.03.2026
|UBS
|45,00EUR
|+12,61 %
|16.03.2026
|JPMORGAN
|48,00EUR
|+20,11 %
|19.03.2026
|JPMORGAN
|48,00EUR
|+20,11 %
|26.03.2026
-2,43 %
+0,10 %
-11,98 %
+4,00 %
+27,88 %
+4,50 %
+6,56 %
+213,39 %
-44,64 %
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