Aktie kaufen oder verkaufen
INDUS Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: INDUS Holding AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur INDUS Holding Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die INDUS Holding Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die INDUS Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die INDUS Holding Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der INDUS Holding Aktie beträgt 39,00€. Die INDUS Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +43,51 %.
Analysten und Kursziele für die INDUS Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
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|Analyst
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|Analyst
|-
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|Analyst
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|-
|WARBURG RESEARCH
|39,00EUR
|+43,51 %
|27.03.2026
-1,38 %
-6,18 %
-10,99 %
-4,52 %
+8,90 %
+8,68 %
-25,00 %
-37,73 %
+88,96 %
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