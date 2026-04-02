Deutsche Lufthansa Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Lufthansa Aktie im Überblick.

16 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Lufthansa Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Lufthansa Aktie beträgt 7,73€. Die Deutsche Lufthansa Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,21 %.