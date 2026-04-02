Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Lufthansa Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Boris Roessler - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Lufthansa Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Lufthansa Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Lufthansa Aktie beträgt 7,73€. Die Deutsche Lufthansa Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,21 %.
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Analysten und Kursziele für die Deutsche Lufthansa Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|9,00Euro
|+16,72 %
|-
|Barclays Capital
|7,00Euro
|-9,22 %
|-
|Goldman Sachs
|6,00Euro
|-22,19 %
|-
|JPMorgan
|8,00Euro
|+3,75 %
|-
|UBS
|9,00Euro
|+16,72 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|7,00EUR
|-9,22 %
|-
|BARCLAYS
|7,00EUR
|-9,22 %
|02.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00EUR
|-9,22 %
|06.03.2026
|RBC
|7,00EUR
|-9,22 %
|06.03.2026
|BARCLAYS
|7,00EUR
|-9,22 %
|06.03.2026
|BARCLAYS
|8,00EUR
|+3,75 %
|06.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|7,00EUR
|-9,22 %
|06.03.2026
|JPMORGAN
|8,00EUR
|+3,75 %
|06.03.2026
|RBC
|-
|-
|09.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|9,00EUR
|+16,72 %
|09.03.2026
|BARCLAYS
|8,00EUR
|+3,75 %
|09.03.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|8,00EUR
|+3,75 %
|09.03.2026
|JPMORGAN
|8,00EUR
|+3,75 %
|09.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|11.03.2026
|UBS
|9,00EUR
|+16,72 %
|12.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|9,00EUR
|+16,72 %
|18.03.2026
|RBC
|7,00EUR
|-9,22 %
|19.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|6,00EUR
|-22,19 %
|20.03.2026
|UBS
|9,00EUR
|+16,72 %
|26.03.2026
-2,46 %
+0,29 %
-5,19 %
-9,97 %
+13,38 %
-26,42 %
-4,62 %
-24,67 %
+64,97 %
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