Lanxess Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Lanxess Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu verkaufen. 9 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Lanxess Aktie beträgt 15,71€. Die Lanxess Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -12,11 %.