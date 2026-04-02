Aktie kaufen oder verkaufen
Lanxess Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: LANXESS
Aktuelle Analystenmeinungen zur Lanxess Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu verkaufen. 9 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Lanxess Aktie beträgt 15,71€. Die Lanxess Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -12,11 %.
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Analysten und Kursziele für die Lanxess Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|UBS
|14,00Euro
|-21,70 %
|-
|DZ Bank
|15,00Euro
|-16,11 %
|-
|Goldman Sachs
|23,00Euro
|+28,64 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00EUR
|-4,92 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00EUR
|-4,92 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|04.03.2026
|BARCLAYS
|14,00EUR
|-21,70 %
|05.03.2026
|JPMORGAN
|15,00EUR
|-16,11 %
|05.03.2026
|UBS
|14,00EUR
|-21,70 %
|05.03.2026
|JEFFERIES
|17,00EUR
|-4,92 %
|05.03.2026
|BARCLAYS
|14,00EUR
|-21,70 %
|10.03.2026
|BARCLAYS
|11,00EUR
|-38,48 %
|19.03.2026
|BARCLAYS
|14,00EUR
|-21,70 %
|19.03.2026
|JPMORGAN
|15,00EUR
|-16,11 %
|19.03.2026
|UBS
|14,00EUR
|-21,70 %
|19.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|23,00EUR
|+28,64 %
|19.03.2026
|JEFFERIES
|17,00EUR
|-4,92 %
|19.03.2026
|WARBURG RESEARCH
|21,00EUR
|+17,45 %
|19.03.2026
|UBS
|10,00EUR
|-44,07 %
|20.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|24.03.2026
|UBS
|10,00EUR
|-44,07 %
|25.03.2026
|JPMORGAN
|18,00EUR
|+0,67 %
|25.03.2026
|BERENBERG
|17,00EUR
|-4,92 %
|27.03.2026
-0,03 %
+8,75 %
-5,74 %
-0,28 %
-36,29 %
-53,40 %
-72,96 %
-59,22 %
+20,45 %
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