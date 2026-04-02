Aktie kaufen oder verkaufen
Merck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Andreas Arnold - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Merck Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Merck Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Merck Aktie beträgt 140,91€. Die Merck Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,81 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Merck Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|150,00Euro
|+36,05 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|132,00EUR
|+19,73 %
|-
|BARCLAYS
|130,00EUR
|+17,91 %
|05.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|150,00EUR
|+36,05 %
|05.03.2026
|JPMORGAN
|150,00EUR
|+36,05 %
|05.03.2026
|UBS
|150,00EUR
|+36,05 %
|05.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|06.03.2026
|BARCLAYS
|130,00EUR
|+17,91 %
|08.03.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|125,00EUR
|+13,38 %
|09.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|153,00EUR
|+38,78 %
|09.03.2026
|BARCLAYS
|130,00EUR
|+17,91 %
|11.03.2026
|JPMORGAN
|150,00EUR
|+36,05 %
|13.03.2026
-0,23 %
+3,24 %
-14,43 %
-11,42 %
-14,34 %
-37,05 %
-26,21 %
+47,46 %
+632,65 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte