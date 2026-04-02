Aktie kaufen oder verkaufen
Münchener Rück Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Lino Mirgeler - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Münchener Rück Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Münchener Rück Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rück Aktie beträgt 586,67€. Die Münchener Rück Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,50 %.
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Analysten und Kursziele für die Münchener Rück Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|606,00Euro
|+12,08 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|568,00EUR
|+5,05 %
|03.03.2026
|JEFFERIES
|600,00EUR
|+10,97 %
|03.03.2026
|RBC
|570,00EUR
|+5,42 %
|08.03.2026
|BARCLAYS
|606,00EUR
|+12,08 %
|22.03.2026
|RBC
|570,00EUR
|+5,42 %
|26.03.2026
+0,98 %
+4,69 %
-2,44 %
-4,78 %
-10,91 %
+62,34 %
+96,55 %
+194,80 %
+1.449,11 %
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