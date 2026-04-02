Masterflex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Masterflex Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Masterflex Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Masterflex Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Masterflex Aktie beträgt 21,00€. Die Masterflex Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +48,15 %.