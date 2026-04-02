Aktie kaufen oder verkaufen
Masterflex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Masterflex Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Masterflex Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Masterflex Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Masterflex Aktie beträgt 21,00€. Die Masterflex Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +48,15 %.
Analysten und Kursziele für die Masterflex Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Dr. Adam Jakubowski
|-
|-
|-
|Analyst
|21,00Euro
|+48,15 %
|-
|Analyst
|21,00Euro
|+48,15 %
|-
-0,53 %
+5,50 %
+2,76 %
-0,18 %
+35,37 %
+28,87 %
+110,73 %
+150,22 %
-59,48 %
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