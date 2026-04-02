Aktie kaufen oder verkaufen
Nordex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nordex Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Nordex Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Nordex Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Nordex Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nordex Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nordex Aktie beträgt 45,63€. Die Nordex Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,75 %.
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Analysten und Kursziele für die Nordex Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|40,00Euro
|-10,79 %
|-
|Analyst
|50,00Euro
|+11,51 %
|-
|Berenberg Bank
|50,00Euro
|+11,51 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|40,00EUR
|-10,79 %
|06.03.2026
|BERENBERG
|50,00EUR
|+11,51 %
|10.03.2026
|JEFFERIES
|50,00EUR
|+11,51 %
|18.03.2026
|RBC
|35,00EUR
|-21,94 %
|22.03.2026
|JEFFERIES
|50,00EUR
|+11,51 %
|24.03.2026
+0,40 %
-2,59 %
+4,50 %
+50,62 %
+202,69 %
+229,17 %
+78,02 %
+82,89 %
+400,22 %
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