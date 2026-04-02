Nordex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nordex Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Nordex Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Nordex Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Nordex Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nordex Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordex Aktie beträgt 45,63€. Die Nordex Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,75 %.