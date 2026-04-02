Nemetschek Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nemetschek Aktie im Überblick.

13 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nemetschek Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek Aktie beträgt 98,56€. Die Nemetschek Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +54,91 %.