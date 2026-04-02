Aktie kaufen oder verkaufen
Nemetschek Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nemetschek Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nemetschek Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek Aktie beträgt 98,56€. Die Nemetschek Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +54,91 %.
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Analysten und Kursziele für die Nemetschek Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|90,00Euro
|+41,45 %
|-
|UBS
|74,00Euro
|+16,31 %
|-
|Barclays Capital
|95,00Euro
|+49,31 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|100,00EUR
|+57,17 %
|-
|UBS
|74,00EUR
|+16,31 %
|04.03.2026
|BARCLAYS
|95,00EUR
|+49,31 %
|13.03.2026
|BERENBERG
|125,00EUR
|+96,46 %
|13.03.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|15.03.2026
|BERENBERG
|125,00EUR
|+96,46 %
|16.03.2026
|UBS
|74,00EUR
|+16,31 %
|19.03.2026
|BARCLAYS
|95,00EUR
|+49,31 %
|19.03.2026
|BARCLAYS
|95,00EUR
|+49,31 %
|19.03.2026
|BERENBERG
|115,00EUR
|+80,75 %
|19.03.2026
|JEFFERIES
|90,00EUR
|+41,45 %
|19.03.2026
|JEFFERIES
|110,00EUR
|+72,89 %
|19.03.2026
|JPMORGAN
|110,00EUR
|+72,89 %
|19.03.2026
|JPMORGAN
|110,00EUR
|+72,89 %
|19.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|25.03.2026
+1,77 %
-3,41 %
-6,94 %
-32,90 %
-41,95 %
-1,52 %
+10,52 %
+328,53 %
+1.133,33 %
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