Aktie kaufen oder verkaufen
Nike (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: wu yi - unsplash
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nike (B) Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nike (B) Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nike (B) Aktie beträgt 73,44€. Die Nike (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +64,56 %.
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Analysten und Kursziele für die Nike (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|73,00US-Dollar
|+63,57 %
|-
|RBC
|78,00USD
|+74,77 %
|04.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|85,00USD
|+90,45 %
|05.03.2026
|BARCLAYS
|73,00USD
|+63,57 %
|11.03.2026
|BARCLAYS
|73,00USD
|+63,57 %
|13.03.2026
|UBS
|58,00USD
|+29,96 %
|19.03.2026
|RBC
|78,00USD
|+74,77 %
|22.03.2026
|UBS
|58,00USD
|+29,96 %
|25.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|85,00USD
|+90,45 %
|26.03.2026
-0,99 %
-14,41 %
-25,61 %
-30,51 %
-22,13 %
-63,93 %
-66,80 %
-28,41 %
+133,57 %
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