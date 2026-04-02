Novartis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Novartis Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Novartis Aktie beträgt 127,80€. Die Novartis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,71 %.