Aktie kaufen oder verkaufen
Novartis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: diy13 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Novartis Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Novartis Aktie beträgt 127,80€. Die Novartis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,71 %.
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Analysten und Kursziele für die Novartis Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|135,00CHF
|+9,25 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|135,00CHF
|+9,25 %
|-
|BERENBERG
|110,00CHF
|-10,98 %
|05.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|101,00CHF
|-18,27 %
|20.03.2026
|BARCLAYS
|120,00CHF
|-2,89 %
|20.03.2026
|UBS
|116,00CHF
|-6,13 %
|20.03.2026
|BARCLAYS
|120,00CHF
|-2,89 %
|27.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|105,00CHF
|-15,03 %
|30.03.2026
-0,45 %
+2,86 %
-6,13 %
+12,82 %
+28,56 %
+57,24 %
+80,68 %
+139,63 %
+1.856,05 %
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