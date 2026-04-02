Aktie kaufen oder verkaufen
NVIDIA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: NVIDIA Corporation
Aktuelle Analystenmeinungen zur NVIDIA Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die NVIDIA Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die NVIDIA Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die NVIDIA Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA Aktie beträgt 262,14€. Die NVIDIA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +49,16 %.
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Analysten und Kursziele für die NVIDIA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|220,00USD
|+25,18 %
|-
|UBS
|245,00USD
|+39,40 %
|09.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|300,00USD
|+70,70 %
|17.03.2026
|RBC
|250,00USD
|+42,25 %
|17.03.2026
|BARCLAYS
|275,00USD
|+56,47 %
|18.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|300,00USD
|+70,70 %
|18.03.2026
|UBS
|245,00USD
|+39,40 %
|19.03.2026
+0,93 %
+2,83 %
+0,19 %
-6,63 %
+71,37 %
+545,05 %
+1.179,18 %
+19.366,67 %
+167.249,06 %
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