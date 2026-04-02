Aktie kaufen oder verkaufen
Oracle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
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Aktuelle Analystenmeinungen zur Oracle Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Oracle Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Oracle Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Oracle Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Oracle Aktie beträgt 243,11€. Die Oracle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +67,40 %.
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Analysten und Kursziele für die Oracle Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|320,00US-Dollar
|+120,34 %
|-
|RBC
|160,00USD
|+10,17 %
|03.03.2026
|BARCLAYS
|230,00USD
|+58,37 %
|09.03.2026
|BARCLAYS
|230,00USD
|+58,37 %
|09.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|228,00USD
|+56,99 %
|10.03.2026
|JEFFERIES
|320,00USD
|+120,34 %
|10.03.2026
|BARCLAYS
|240,00USD
|+65,26 %
|11.03.2026
|JPMORGAN
|210,00USD
|+44,60 %
|11.03.2026
|UBS
|250,00USD
|+72,14 %
|11.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|12.03.2026
+0,79 %
+4,30 %
+0,55 %
-26,86 %
+4,65 %
+58,32 %
+102,74 %
+256,16 %
+52.178,57 %
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