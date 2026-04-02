Oracle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Oracle Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Oracle Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Oracle Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Oracle Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Oracle Aktie beträgt 243,11€. Die Oracle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +67,40 %.