    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAEVIS VICTORIA AktievorwärtsNachrichten zu AEVIS VICTORIA
    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    AEVIS VICTORIA: Geschäftsbericht 2025 mit starker Wertschaffung & Performance

    Die Gruppe blickt auf ein dynamisches Jahr 2025 zurück: starkes Wachstum im Healthcare-Segment, solide Hotellerie, robuste Immobilien – trotz Konzernverlust.

    AEVIS VICTORIA: Geschäftsbericht 2025 mit starker Wertschaffung & Performance
    Foto: adobe.stock.com
    • Konzernkennzahlen 2025: Gesamtumsatz CHF 1’208.4 Mio (+14.3%), Nettoumsatz CHF 1’055 Mio (+13.5%), EBITDAR CHF 166.6 Mio (Mar­ge 15.8%), EBITDA CHF 72.5 Mio, konsolidierter Jahresverlust CHF -25.6 Mio (u. a. wegen ausgebliebener M&A), NAV/Aktie CHF 26.15 (+7.8%).
    • Healthcare (Swiss Medical Network, 76.3%): Wachstumstreiber mit Umsatz CHF 988.5 Mio (+21.7%), Nettoumsatz CHF 835.1 Mio (+21.9%), organisches Wachstum ohne Akquisitionen +2.0%, EBITDAR CHF 133.0 Mio (15.9% Marge).
    • Hospitality (MRH, 100%): positive Entwicklung nach Investitionszyklus, Umsatz CHF 195.4 Mio (+3.7%), durchschnittlicher Zimmerpreis CHF 581, Auslastung 56.7%, EBITDAR CHF 46.0 Mio (Mar­ge 23.6%).
    • Immobilien (Infracore 30% / Swiss Hotel Properties 100%): Infracore 47 Liegenschaften, Marktwert CHF 1.41 Mrd., Ertrag ohne Neubewertung CHF 66.4 Mio, EBITDA inkl. Neubewertung CHF 76.7 Mio, NAV vor latenten Steuern CHF 809.3 Mio; Swiss Hotel Properties: Einnahmen CHF 46.0 Mio (+48.9%), Portfoliowert CHF 901.8 Mio, NAV CHF 432.7 Mio.
    • Kapitalstruktur und Finanzierung: Nettoverschuldung reduziert um CHF 113.3 Mio auf CHF 838.9 Mio, Verschuldungsquote gesunken auf 49.8%, Eigenkapitalquote 29.1%; rund die Hälfte der Verbindlichkeiten an Immobilien/infrastruktur mit konservativer Netto‑LTV von 45.4%.
    • Ausblick und Strategie: Swiss Medical Network erwartet 2026 organisches Wachstum 2–3%, EBITDAR‑Mar­ge >20.5% (mittelfristig ~23%), EBITDA CHF 75–85 Mio und Rückkehr zu positivem Reingewinn; Infracore plant Ausbau von Sale‑and‑Leaseback‑Geschäften und prüft Kapitaloptions wie IPO; für Hospitality keine Guidance.

    Der Kurs von AEVIS VICTORIA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,06 % im Minus.
    57 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 13,800EUR das entspricht einem Minus von -1,43 % seit der Veröffentlichung.


    AEVIS VICTORIA

    -1,06 %
    -7,47 %
    -6,52 %
    -5,87 %
    +10,89 %
    -24,32 %
    +19,15 %
    +213,90 %
    ISIN:CH0478634105WKN:A2PLW7





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AEVIS VICTORIA: Geschäftsbericht 2025 mit starker Wertschaffung & Performance Die Gruppe blickt auf ein dynamisches Jahr 2025 zurück: starkes Wachstum im Healthcare-Segment, solide Hotellerie, robuste Immobilien – trotz Konzernverlust.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     