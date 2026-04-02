AEVIS VICTORIA: Geschäftsbericht 2025 mit starker Wertschaffung & Performance
Die Gruppe blickt auf ein dynamisches Jahr 2025 zurück: starkes Wachstum im Healthcare-Segment, solide Hotellerie, robuste Immobilien – trotz Konzernverlust.
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- Konzernkennzahlen 2025: Gesamtumsatz CHF 1’208.4 Mio (+14.3%), Nettoumsatz CHF 1’055 Mio (+13.5%), EBITDAR CHF 166.6 Mio (Marge 15.8%), EBITDA CHF 72.5 Mio, konsolidierter Jahresverlust CHF -25.6 Mio (u. a. wegen ausgebliebener M&A), NAV/Aktie CHF 26.15 (+7.8%).
- Healthcare (Swiss Medical Network, 76.3%): Wachstumstreiber mit Umsatz CHF 988.5 Mio (+21.7%), Nettoumsatz CHF 835.1 Mio (+21.9%), organisches Wachstum ohne Akquisitionen +2.0%, EBITDAR CHF 133.0 Mio (15.9% Marge).
- Hospitality (MRH, 100%): positive Entwicklung nach Investitionszyklus, Umsatz CHF 195.4 Mio (+3.7%), durchschnittlicher Zimmerpreis CHF 581, Auslastung 56.7%, EBITDAR CHF 46.0 Mio (Marge 23.6%).
- Immobilien (Infracore 30% / Swiss Hotel Properties 100%): Infracore 47 Liegenschaften, Marktwert CHF 1.41 Mrd., Ertrag ohne Neubewertung CHF 66.4 Mio, EBITDA inkl. Neubewertung CHF 76.7 Mio, NAV vor latenten Steuern CHF 809.3 Mio; Swiss Hotel Properties: Einnahmen CHF 46.0 Mio (+48.9%), Portfoliowert CHF 901.8 Mio, NAV CHF 432.7 Mio.
- Kapitalstruktur und Finanzierung: Nettoverschuldung reduziert um CHF 113.3 Mio auf CHF 838.9 Mio, Verschuldungsquote gesunken auf 49.8%, Eigenkapitalquote 29.1%; rund die Hälfte der Verbindlichkeiten an Immobilien/infrastruktur mit konservativer Netto‑LTV von 45.4%.
- Ausblick und Strategie: Swiss Medical Network erwartet 2026 organisches Wachstum 2–3%, EBITDAR‑Marge >20.5% (mittelfristig ~23%), EBITDA CHF 75–85 Mio und Rückkehr zu positivem Reingewinn; Infracore plant Ausbau von Sale‑and‑Leaseback‑Geschäften und prüft Kapitaloptions wie IPO; für Hospitality keine Guidance.
Der Kurs von AEVIS VICTORIA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,06 % im
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57 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 13,800EUR das entspricht einem Minus von -1,43 % seit der Veröffentlichung.
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