125 0 Kommentare Baloise Swiss Property Fund plant CHF 150 Mio. Kapitalerhöhung

Der Baloise Swiss Property Fund plant eine bedeutende Kapitalerhöhung, um ein umfangreiches Immobilienportfolio zu erwerben und seine Marktposition weiter zu stärken.

Die Baloise Asset Management AG plant eine Kapitalerhöhung für den Baloise Swiss Property Fund im Umfang von rund CHF 150 Mio.

Die Mittel sollen für den Erwerb eines Immobilienportfolios mit bis zu 14 Liegenschaften im Wert von ca. CHF 300 Mio. verwendet werden.

Die geplante Transaktion unterliegt regulatorischen Anforderungen und der Bewilligung der FINMA, die noch aussteht.

Nach der Transaktion wird eine Fremdfinanzierungsquote zwischen 23% und 25% angestrebt, um das Portfolio weiter zu diversifizieren und die Liquidität zu erhöhen.

Der Fonds wurde 2018 gegründet, ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und besitzt per September 2025 91 Immobilien im Wert von rund CHF 1,34 Mrd.

Die Emissionskonditionen werden später bekannt gegeben; der Emissionspreis basiert auf dem Inventarwert per 31. März 2026, zuzüglich Erträge und Ausgabekommission.





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