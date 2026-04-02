Baloise Swiss Property Fund plant CHF 150 Mio. Kapitalerhöhung
Der Baloise Swiss Property Fund plant eine bedeutende Kapitalerhöhung, um ein umfangreiches Immobilienportfolio zu erwerben und seine Marktposition weiter zu stärken.
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- Die Baloise Asset Management AG plant eine Kapitalerhöhung für den Baloise Swiss Property Fund im Umfang von rund CHF 150 Mio.
- Die Mittel sollen für den Erwerb eines Immobilienportfolios mit bis zu 14 Liegenschaften im Wert von ca. CHF 300 Mio. verwendet werden.
- Die geplante Transaktion unterliegt regulatorischen Anforderungen und der Bewilligung der FINMA, die noch aussteht.
- Nach der Transaktion wird eine Fremdfinanzierungsquote zwischen 23% und 25% angestrebt, um das Portfolio weiter zu diversifizieren und die Liquidität zu erhöhen.
- Der Fonds wurde 2018 gegründet, ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und besitzt per September 2025 91 Immobilien im Wert von rund CHF 1,34 Mrd.
- Die Emissionskonditionen werden später bekannt gegeben; der Emissionspreis basiert auf dem Inventarwert per 31. März 2026, zuzüglich Erträge und Ausgabekommission.
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