105 0 Kommentare SPSS IF Commercial: Eckdaten zur 5. Kapitalerhöhung

Der SPSS IFC blickt auf ein starkes Geschäftsjahr zurück: Bilanz gestärkt, Erträge markant gesteigert und das Immobilienportfolio konsequent weiter ausgebaut.

Der SPSS IFC hat im Geschäftsjahr 2024/2025 seine strategischen Ziele erreicht und die Bilanzstruktur deutlich gestärkt, insbesondere durch eine Reduktion der Fremdfinanzierungsquote von 40,7% auf 26,3%

Die Totalerträge stiegen um 14,9%, der Nettoerfolg erhöhte sich um 37% auf CHF 17,2 Mio, und die Immobilienportfolio wuchs auf CHF 463 Mio, mit einer geplanten Akquisition im Dezember 2025, die den Wert auf nahezu CHF 500 Mio steigerte

Die kumulierte Anlagerendite betrug 6,4%, getragen von einer Cashflow-Rendite von 5,8%, und die Kapitalerhöhungen in März und November 2025 wurden überzeichnet, was das Vertrauen der Investoren unterstreicht

Die fünfte Kapitalerhöhung des SPSS IFC läuft vom 13. bis 24. April 2026, mit einer maximalen Emission von 701.926 Anteilen zum Preis von CHF 105,80 pro Anteil, und die Liberierung erfolgt am 30. April 2026

Das Emissionsvolumen der Kapitalerhöhung beträgt rund CHF 74 Mio., wobei die Mittel für den strategiekonformen Ausbau des Immobilienportfolios verwendet werden sollen

Der Fonds ist offen für private und institutionelle Anleger, an der SIX Swiss Exchange kotiert, und fokussiert auf renditestarke Schweizer Gewerbeimmobilien mit breiter Diversifikation und stabilen Cashflows





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