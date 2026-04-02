Trump: "Wir werden in den nächsten zwei, drei Wochen sehr hart zuschlagen"

Die USA würden sich jedoch erst zurückziehen, wenn der Iran keine Atomwaffen mehr bauen könne. Noch könne der Iran jedoch ein Abkommen mit den USA erreichen. Eine Einigung mit Teheran sei jedoch keine Voraussetzung für ein Ende des Krieges. Gleichzeitig behauptet Trump, die neue Führung des Irans sei besser als die vor dem Krieg.

US-Präsident Donald Trump sagte in seiner Rede an die Nation: "Wir werden in den nächsten zwei, drei Wochen sehr hart zuschlagen". Bis alle Ziele erreicht seien müsse man weiter machen. Aber: "Unsere strategischen Ziele sind fast erfüllt."

Damit drehte der Öl-Markt abrupt in den Eskalationsmodus zurück. Noch kurz zuvor hatte Trump mit Aussagen über laufende Gespräche und eine mögliche Waffenruhe Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung genährt. Genau diese Hoffnung erhielt nun einen herben Dämpfer. Zwar ließ Trump Verhandlungen weiter offen, zugleich machte er aber klar, dass Washington auch eine weitere militärische Zuspitzung in Betracht ziehe.

US-Rohöl-Futures für die Sorte WTI zur Lieferung im Mai stiegen bis 07:52 Uhr MESZ um 5,09 Prozent auf 105,22 US-Dollar je Barrel. Futures für die Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni sprangen sogar um 5,92 Prozent auf 107,14 US-Dollar je Barrel.

Für Anleger ist das das denkbar schlechteste Signal. Anstelle eines klaren Wegs in Richtung Entspannung sieht sich der Markt nun einem neuen Zwei-Wege-Risiko ausgesetzt: Entweder es kommt doch noch zu einer Lösung am Verhandlungstisch – oder der Konflikt geht in die nächste, gefährlichere Phase. Entsprechend drehte die Stimmung erneut in Richtung Risikoaversion.

Besonders brisant ist die Lage an der Straße von Hormus. Durch die Meerenge lief bislang rund ein Fünftel der weltweiten Öl- und Gasströme. Seit Kriegsbeginn zwischen den USA, Israel und dem Iran am 28. Februar ist der Tankerverkehr dort faktisch zum Erliegen gekommen. Genau das macht jede neue Drohung aus Washington für den Ölmarkt so explosiv.

Hinzu kommt, dass Teheran den Darstellungen aus den USA weiterhin offen widerspricht. Während Trump erklärte, der Iran habe um eine Waffenruhe gebeten, weist die Islamische Republik dies zurück. Auch bei der Frage, ob und wann die strategisch wichtige Passage wieder geöffnet wird, liegen beide Seiten offenkundig weit auseinander.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



