Inflationsschock: Energie treibt Preise hoch – EZB vor starkem Schritt

Auslöser dieser externen Impulse ist die Eskalation im Nahen Osten: Der Iran-Konflikt treibt Öl- und Gaspreise nach oben, Brent notierte zeitweise bei rund 107 US-Dollar je Fass. Die Unsicherheit an den Märkten hat zu einem Anziehen der Zinserwartungen geführt; Geldmarktteilnehmer rechnen inzwischen mit bis zu drei Zinsschritten der Europäischen Zentralbank noch in diesem Jahr, manche Händler sehen sogar eine erste Erhöhung bereits zur April-Sitzung. EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte zuletzt, die Zentralbank werde „entschlossen und schnell“ reagieren, sollte der Energieschock auf breitere Preisbereiche übergreifen.

Die deutsche Inflation zieht im März überraschend an und setzt die Geldpolitik in Europa unter neuen Druck. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts stieg der harmonisierte Verbraucherpreisindex auf 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Februar: 2,0 %), der nationale Verbraucherpreisindex auf 2,7 Prozent. Treiber des Anstiegs sind vor allem Energiepreise, die mit plus 7,2 Prozent den ersten Jahresanstieg seit Dezember 2023 verzeichnen. Die Kerninflation ohne Energie und Nahrungsmittel blieb mit 2,5 Prozent unverändert, womit der aktuelle Preisdruck vorerst überwiegend von außen kommt.

Die Inflationsentwicklung ist kein rein deutsches Phänomen: Spanien meldete nach ersten Schätzungen für März eine Rate von 3,3 Prozent; Zahlen für Frankreich, Italien und die gesamte Eurozone stehen kurzfristig an. Beobachter ziehen den Vergleich zum Energieschock nach Russlands Angriff auf die Ukraine, als die Inflation temporär deutlich zweistellig wurde. Entscheidend ist diesmal jedoch, dass die wirtschaftliche Nachfrage schwächer ist und das Zinsniveau bereits erhöht wurde — Faktoren, die das Risiko eines nachhaltigen Inflationsausbruchs dämpfen könnten.

Die Finanzmärkte reagieren zwiespältig: Der Dax zeigte sich zunächst robust und konnte Kursgewinne verbuchen, geriet aber nach wechselhaften geopolitischen Signalen — etwa US-Präsidenten-Statements zum Krieg — wieder unter Druck. Anleger reduzieren vor Feiertagen Risikoexpositionen, was die Volatilität stützt.

Fazit: Die Kombination aus geopolitischen Schocks und höheren Energiepreisen hat die Inflationsdynamik kurzfristig verschärft und die Erwartungen an eine straffere EZB-Politik befeuert. Ob die Notenbank schneller als geplant handeln muss, hängt davon ab, ob sich der Preisschub von Energie auf Löhne und breitere Konsumpreise überträgt. Die Entscheidung bleibt ein Balanceakt zwischen Inflationsbekämpfung und konjunktureller Stabilität.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 22.830PKT auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.