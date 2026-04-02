    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX
    313 Aufrufe 313 0 Kommentare 0 Kommentare

    Inflationsschock: Energie treibt Preise hoch – EZB vor starkem Schritt

    Inflationsschock: Energie treibt Preise hoch – EZB vor starkem Schritt
    Foto: Arne Dedert - picture alliance/dpa

    Die deutsche Inflation zieht im März überraschend an und setzt die Geldpolitik in Europa unter neuen Druck. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts stieg der harmonisierte Verbraucherpreisindex auf 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Februar: 2,0 %), der nationale Verbraucherpreisindex auf 2,7 Prozent. Treiber des Anstiegs sind vor allem Energiepreise, die mit plus 7,2 Prozent den ersten Jahresanstieg seit Dezember 2023 verzeichnen. Die Kerninflation ohne Energie und Nahrungsmittel blieb mit 2,5 Prozent unverändert, womit der aktuelle Preisdruck vorerst überwiegend von außen kommt.

    Auslöser dieser externen Impulse ist die Eskalation im Nahen Osten: Der Iran-Konflikt treibt Öl- und Gaspreise nach oben, Brent notierte zeitweise bei rund 107 US-Dollar je Fass. Die Unsicherheit an den Märkten hat zu einem Anziehen der Zinserwartungen geführt; Geldmarktteilnehmer rechnen inzwischen mit bis zu drei Zinsschritten der Europäischen Zentralbank noch in diesem Jahr, manche Händler sehen sogar eine erste Erhöhung bereits zur April-Sitzung. EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte zuletzt, die Zentralbank werde „entschlossen und schnell“ reagieren, sollte der Energieschock auf breitere Preisbereiche übergreifen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    21.060,39€
    Basispreis
    2,18
    Ask
    × 10,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.404,38€
    Basispreis
    22,16
    Ask
    × 10,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Inflationsentwicklung ist kein rein deutsches Phänomen: Spanien meldete nach ersten Schätzungen für März eine Rate von 3,3 Prozent; Zahlen für Frankreich, Italien und die gesamte Eurozone stehen kurzfristig an. Beobachter ziehen den Vergleich zum Energieschock nach Russlands Angriff auf die Ukraine, als die Inflation temporär deutlich zweistellig wurde. Entscheidend ist diesmal jedoch, dass die wirtschaftliche Nachfrage schwächer ist und das Zinsniveau bereits erhöht wurde — Faktoren, die das Risiko eines nachhaltigen Inflationsausbruchs dämpfen könnten.

    Die Finanzmärkte reagieren zwiespältig: Der Dax zeigte sich zunächst robust und konnte Kursgewinne verbuchen, geriet aber nach wechselhaften geopolitischen Signalen — etwa US-Präsidenten-Statements zum Krieg — wieder unter Druck. Anleger reduzieren vor Feiertagen Risikoexpositionen, was die Volatilität stützt.

    Fazit: Die Kombination aus geopolitischen Schocks und höheren Energiepreisen hat die Inflationsdynamik kurzfristig verschärft und die Erwartungen an eine straffere EZB-Politik befeuert. Ob die Notenbank schneller als geplant handeln muss, hängt davon ab, ob sich der Preisschub von Energie auf Löhne und breitere Konsumpreise überträgt. Die Entscheidung bleibt ein Balanceakt zwischen Inflationsbekämpfung und konjunktureller Stabilität.



    DAX

    -0,40 %
    +0,49 %
    -8,14 %
    -6,96 %
    +1,43 %
    +46,23 %
    +50,13 %
    +132,62 %
    +3.590,13 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

    Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 22.830PKT auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Inflationsschock: Energie treibt Preise hoch – EZB vor starkem Schritt Die deutsche Inflation zieht im März überraschend an und setzt die Geldpolitik in Europa unter neuen Druck. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts stieg der harmonisierte Verbraucherpreisindex auf 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     