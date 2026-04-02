Südzucker explodiert: Zweistellige Rally durch Öl‑Schock – Vorsicht!

Am Montag kletterte die Aktie um rund 15 Prozent, am Dienstag folgte ein weiteres Plus von über 11 Prozent; das Papier erreichte mehr als 13 Euro und damit den höchsten Stand seit Juli 2024. Analysten reagierten: Barclays hob das Urteil von Neutral auf Overweight und setzte ein Kursziel von 15 Euro. Auch MWB Research stufte die Aktie von Hold auf Buy und erhöhte das Ziel auf 15 Euro. Gründe sind neben höheren Rohstoffpreisen die erwartete Erholung der Ethanolmargen und das langfristige Potenzial der Tochter Beneo, die funktionelle Inhaltsstoffe für die Lebensmittelindustrie liefert und ab 2027 an Bedeutung gewinnen dürfte.

Die Südzucker-Aktie hat binnen zwei Handelstagen eine der stärksten Kursrallys der vergangenen Jahre hingelegt. Auslöser sind höhere Zucker- und Ethanolpreise, die durch den andauernden Konflikt im Iran und den damit verbundenen Ölpreisanstieg angefacht wurden. Seit Mitte Februar hat sich der Zucker-Future in London um mehr als 20 Prozent erholt; der Mai-Kontrakt stieg über 16 US-Dollar. Höhere Ölpreise erhöhen die Rentabilität von Bioethanol, wovon Zucker als Rohstoff direkt profitiert. Südzucker ist dabei über die Tochter CropEnergies besonders exponiert.

Fundamental bleibt allerdings Vorsicht geboten. Südzucker ist mit rund 3,7 Millionen Tonnen Jahresproduktion der größte Zuckerproduzent Europas und betreibt zudem Geschäfte mit Spezialprodukten, Obst und Stärke. Dennoch litt der Konzern 2025 unter starkem Margendruck: Das EBITDA fiel von etwa 1,3 Milliarden auf unter 600 Millionen Euro, und das Unternehmen schrieb Verluste. Im Branchenvergleich liegen die Profitabilitätskennzahlen deutlich hinter Wettbewerbern; die Aktie notiert mit einem Kurs‑Buchwert‑Verhältnis von rund 0,8 unter Buchwert.

Marktmechanismen verstärken die Bewegung: Spekulative Käufe, Short‑Deckungen und eine reduzierte Streubesitzquote — teils wegen Engagements von Rübenbauern — können die Liquidität verknappen und die Volatilität erhöhen. Zudem könnten Exportbeschränkungen oder vermehrte Ethanol‑Beimischung durch Länder wie Indien das Angebot kurzfristig verknappen. Gegenwind besteht jedoch in steigenden Energiekosten, die Gewinne von CropEnergies schmälern könnten.

Analysten verweisen darauf, dass die anstehenden Quartalszahlen und die EU‑Zuckerpreisfindung sowie mögliche Anpassungen bei Ethanol‑Beimischungsquoten für klare Signale sorgen werden. Barclays sieht spürbare Gewinnverbesserungen 2026/27, sofern Ethanol‑und Zuckerpreise stabil bleiben. Umgekehrt könnte ein Rückfall des Ölpreises die Rentabilität von Bioethanol schnell schmälern und die Kursgewinne wieder relativieren. Kurzfristig bleibt das Papier daher ein volatil gehandeltes Hebelprodukt auf Rohstoffpreise. Investoren sollten Risikomanagement, Zeithorizont und Marktindikatoren laufend beobachten und handeln mit Maß.

Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 12,24EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.