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    Lillys 2,75 Mrd.-KI-Deal mit Insilico: Milliardenchance oder Risiko?

    Lillys 2,75 Mrd.-KI-Deal mit Insilico: Milliardenchance oder Risiko?
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Der US-Pharmakonzern Eli Lilly treibt seine KI-Offensive mit einem milliardenschweren Kooperationsvertrag mit dem in Hongkong gelisteten Biotechunternehmen Insilico Medicine voran. Die Partnerschaft, deren Gesamtvolumen sich auf bis zu 2,75 Milliarden US‑Dollar belaufen kann, sieht eine Vorabzahlung von 115 Millionen Dollar sowie eine Vergütung vor, die an regulatorische und kommerzielle Meilensteine und gestaffelte Umsatzbeteiligungen gebunden ist. Im Gegenzug sichert sich Lilly exklusive weltweite Rechte zur Entwicklung und Vermarktung potenzieller Wirkstoffe; konkrete Krankheitsgebiete wurden nicht genannt. Der Ausbau baut auf einer bereits 2023 geschlossenen KI‑Softwarelizenz auf: Lilly erhält Zugang zu Insilicos Plattformen, die nach Angaben des Unternehmens den gesamten Arzneimittelentwicklungsprozess mittels generativer KI abbilden. Insilico betont, bereits 28 Wirkstoffkandidaten mithilfe generativer Modelle entwickelt zu haben, fast die Hälfte befinde sich bereits in klinischen Studien. CEO Alex Zhavoronkov bezeichnet die Beziehung als wechselseitige Ergänzung und verweist auf eine Mitgliedschaft Insilicos in Lillys Gateway Labs.

    Für Lilly kommt der Deal angesichts des Erfolgs mit Abnehmmedikamenten und einer Marktkapitalisierung von rund 700 Milliarden Dollar zur strategisch richtigen Zeit. Ziel ist, die traditionell langwierige und teure Wirkstoffforschung deutlich zu beschleunigen und neue Moleküle schneller zu identifizieren. Analysten sehen darin das Potenzial, den Wettbewerb in der Branche neu zu ordnen – gleichzeitig erhöht sich der Druck, angesichts der hohen Bewertung (aktuelles Kurs‑Gewinn‑Verhältnis von rund 35 bis 40) konkrete Resultate zu liefern. Die meisten Zahlungen hängen von Erfolgskriterien ab, weshalb der wirtschaftliche Nutzen für Lilly von der Entwicklung klinisch relevanter Kandidaten und von regulatorischen Zulassungen abhängt.

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    Parallel sorgt Lilly mit politischen Forderungen an Großbritannien für Schlagzeilen: Das Unternehmen verlangt regelmäßige Preiserhöhungen für Medikamente im NHS und die schrittweise Abschaffung eines milliardenschweren Rabatt‑/Rückzahlungsmechanismus, sonst würden Investitionen in Forschung und Produktion im Vereinigten Königreich ausgesetzt bleiben. Gespräche mit britischen Ministern laufen; Lilly fordert einen klaren Aktionsplan mit Maßnahmen und Zeitvorgaben. Hintergrund ist die Sorge, dass dauerhaft niedrige Preise und rückzahlungsbasierte Belastungen die Attraktivität des Marktes für Innovationen und schnelle Markteinführungen reduzieren. Die Auseinandersetzung erhält zusätzliche Brisanz durch außenpolitische Rahmenbedingungen, etwa ein UK‑US‑Abkommen zur Anpassung von Erstattungsgrenzen.

    Investoren achten nun besonders auf die Umsetzung der Vereinbarungen und die Geschwindigkeit, mit der KI‑gestützte Wirkstoffkandidaten in Studien gelangen. Risiken bleiben beträchtlich: technologische Hürden, regulatorische Unsicherheiten und die Abhängigkeit von Meilensteinzahlungen können die wirtschaftlichen Vorteile verzögern. Sollte Lilly keine schnellen Erfolge vorweisen, könnte die hohe Aktienbewertung zu Kursrückgängen führen. Auf Branchenebene dürfte die Allianz Druck auf Wettbewerber ausüben, eigene KI‑Kapazitäten auszubauen oder strategische Partnerschaften zu schließen. Regulatoren und Gesundheitssysteme wiederum stehen vor der Herausforderung, Innovation zu fördern, ohne die Erstattungsbudgets zu überfordern. Kurzfristig dürften beide Themen die Marktstimmung gegenüber Lilly erheblich beeinflussen insbesondere vor Quartalszahlen und politischen Entscheidungen.



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    Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,78 % und einem Kurs von 954,5USD auf NYSE (02. April 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



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