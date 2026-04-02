Lillys 2,75 Mrd.-KI-Deal mit Insilico: Milliardenchance oder Risiko?

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly treibt seine KI-Offensive mit einem milliardenschweren Kooperationsvertrag mit dem in Hongkong gelisteten Biotechunternehmen Insilico Medicine voran. Die Partnerschaft, deren Gesamtvolumen sich auf bis zu 2,75 Milliarden US‑Dollar belaufen kann, sieht eine Vorabzahlung von 115 Millionen Dollar sowie eine Vergütung vor, die an regulatorische und kommerzielle Meilensteine und gestaffelte Umsatzbeteiligungen gebunden ist. Im Gegenzug sichert sich Lilly exklusive weltweite Rechte zur Entwicklung und Vermarktung potenzieller Wirkstoffe; konkrete Krankheitsgebiete wurden nicht genannt. Der Ausbau baut auf einer bereits 2023 geschlossenen KI‑Softwarelizenz auf: Lilly erhält Zugang zu Insilicos Plattformen, die nach Angaben des Unternehmens den gesamten Arzneimittelentwicklungsprozess mittels generativer KI abbilden. Insilico betont, bereits 28 Wirkstoffkandidaten mithilfe generativer Modelle entwickelt zu haben, fast die Hälfte befinde sich bereits in klinischen Studien. CEO Alex Zhavoronkov bezeichnet die Beziehung als wechselseitige Ergänzung und verweist auf eine Mitgliedschaft Insilicos in Lillys Gateway Labs.

Für Lilly kommt der Deal angesichts des Erfolgs mit Abnehmmedikamenten und einer Marktkapitalisierung von rund 700 Milliarden Dollar zur strategisch richtigen Zeit. Ziel ist, die traditionell langwierige und teure Wirkstoffforschung deutlich zu beschleunigen und neue Moleküle schneller zu identifizieren. Analysten sehen darin das Potenzial, den Wettbewerb in der Branche neu zu ordnen – gleichzeitig erhöht sich der Druck, angesichts der hohen Bewertung (aktuelles Kurs‑Gewinn‑Verhältnis von rund 35 bis 40) konkrete Resultate zu liefern. Die meisten Zahlungen hängen von Erfolgskriterien ab, weshalb der wirtschaftliche Nutzen für Lilly von der Entwicklung klinisch relevanter Kandidaten und von regulatorischen Zulassungen abhängt.