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    Nike-Aktie stürzt 7%: China-Niederlage und Converse bremsen Erholung

    Nike-Aktie stürzt 7%: China-Niederlage und Converse bremsen Erholung
    Foto: wu yi - unsplash

    Nike hat im jüngsten Quartal zwar mit 11,3 Milliarden US-Dollar Umsatz die Analystenerwartungen übertroffen, die Erleichterung an den Märkten hielt jedoch nicht an: Die Aktie fiel nachbörslich um mehr als 7 Prozent und liegt seit Jahresbeginn rund 17 Prozent im Minus. Der Nettogewinn schrumpfte auf 520 Millionen Dollar (35 Cent je Aktie) nach 794 Millionen Dollar (54 Cent) im Vorjahr – ein Ergebnis, das besser ausfiel als befürchtet, aber die strukturellen Herausforderungen des Konzerns nicht leugnet.

    Das Umsatzziel blieb gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert, was angesichts eines schwierigen makroökonomischen Umfelds als solide gewertet werden kann. Gleichwohl sorgen mehrere Belastungsfaktoren für Skepsis: Der Krieg im Nahen Osten dürfte die EMEA-Region dämpfen und zusammen mit erhöhten Zöllen die Bruttomarge belasten, so Analystenstimmen. Vor allem China bleibt das Kernproblem. Nike verliert dort Marktanteile an heimische Wettbewerber wie Anta und Li Ning, die mit schnelleren Produktzyklen und aggressiveren Preisen punkten. Eine nachhaltige Trendwende im wichtigsten Wachstumsmarkt ist bislang nicht erkennbar.

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    Ein weiteres Sorgenkind ist Converse: Die traditionsreiche Marke im Konzernportfolio verfehlte die Erwartungen klarer als erwartet und trug so zum Gewinnrückgang bei. CEO Elliott Hill, im Amt seit Oktober 2024, verfolgt eine Restrukturierung mit Fokus auf Kerndisziplinen wie Basketball und Running, weniger Rabattaktionen und geringere Lagerbestände. Erste Fortschritte zeigen sich im Großhandel und in Nordamerika, doch die Erholung ist fragil und abhängig von der Entwicklung in China und der Stabilität der Margen.

    Marktreaktionen und Analystenurteile fielen deutlich aus. JPMorgan degradierte die Aktie von „Overweight“ auf „Neutral“ und senkte das Kursziel drastisch von 86 auf 52 US-Dollar, nachdem es seine Gewinnschätzungen gesenkt hatte. Auch UBS reduzierte ihr Kursziel leicht von 58 auf 54 US-Dollar und warnte vor kurzfristigen Kursrisiken; eine Kaufempfehlung sieht sie derzeit nicht.

    Unter Privatanlegern sorgt die Volatilität für kontroverse Diskussionen: Während einige Investoren Rückkäufe in Aussicht stellen, warnen andere vor überhöhten Bewertungen und ziehen Konkurrenzwerte wie Adidas in Betracht. Im Markt spiegelt sich damit die Unsicherheit wider: Solange China-Erfolg, Converse-Erholung und Margenstabilität nicht klar belegt sind, bleibt Nikes Aufschwung anfällig — und die Aktie anfällig für weitere Rückschläge.



    Nike (B)

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    ISIN:US6541061031WKN:866993

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,51 % und einem Kurs von 44,63USD auf NYSE (02. April 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



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