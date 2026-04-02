Setzt Microsoft alles auf KI? 5,5 Mrd. für Singapur — Aktie wackelt

Parallel zur Infrastrukturoffensive baut Microsoft ein breites Bildungsprogramm: Mehr als 200.000 Studierende erhalten einen zwölfmonatigen Gratiszugang zu Microsoft 365 inklusive Copilot, zusätzlich werden Lehrkräfte und gemeinnützige Organisationen geschult. Das Ziel ist klar: früh Talente an die Plattform binden und KI‑Kompetenzen zum Standard machen. Daten der Microsoft‑Tochter LinkedIn untermauern die Dringlichkeit – die Nachfrage nach KI‑Fähigkeiten in Singapur stieg binnen eines Jahres um über 70 Prozent.

Microsoft treibt seine Asien-Strategie mit Nachdruck voran – und setzt in Singapur auf die nächste Stufe der Expansionsoffensive. Der Konzern kündigte Investitionen von 5,5 Milliarden US-Dollar bis 2029 an, die vor allem in Cloud‑ und KI‑Infrastruktur sowie in den Ausbau langfristiger Betriebskapazitäten fließen sollen. Konzernvize Brad Smith betont das Vertrauen in Singapur als „führende digitale Nation“; Microsoft will zugleich Cybersicherheit stärken und verlässliche KI‑Strukturen etablieren.

Die Ankündigung reiht sich in eine regionale Verstärkung ein: Jüngst signalisiert Microsoft Investitionen von über einer Milliarde Dollar in Thailand; in Indonesien, Malaysia und Indien floss ebenfalls bereits Kapital. Im Oktober hatte der Konzern zudem angekündigt, die Kapazität seiner Rechenzentren in der Region innerhalb von zwei Jahren zu verdoppeln und stärker in KI‑Infrastruktur zu investieren. Für Beobachter ist dies eine strategische Positionierung: Infrastrukturlieferanten sichern sich künftig die Kundenbasis für KI‑Anwendungen.

Trotz robusten operativen Kennzahlen ist die Börse nervös: Die Aktie verlor im ersten Quartal 2026 rund 23 Prozent – ein Rückgang, wie er zuletzt 2008 zu sehen war. Hauptauslöser sind die massiv gestiegenen Investitionspläne: Microsoft plant im laufenden Fiskaljahr Ausgaben von rund 146 Milliarden US‑Dollar, ein Plus von etwa 66 Prozent. Investoren zweifeln, wann sich diese Ausgaben rentieren, zumal bislang nur ein Teil der Unternehmenskunden kostenpflichtige KI‑Add‑ons wie Copilot in vollem Umfang nutzt.

Operative Zwischenfälle — etwa Störungen nach einem fehlerhaften Windows‑Update — verschärfen die Skepsis, weil Verlässlichkeit ein Kernversprechen des Geschäftsmodells ist. Andererseits hat der Kursrückgang die Bewertungsmetriken attraktiver gemacht; Analysten sehen vielfach Kaufpotenzial: Bei TipRanks empfehlen 34 von 37 Experten Kaufen, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 582,17 US‑Dollar.

Für Anleger wird der 28. April zum Schicksalstag: Dann liefert Microsoft neue Quartalsdaten, einschließlich konkreter Nutzungszahlen zu KI‑Produkten und Azure‑Wachstum. Gelingt der Beleg für schnelle Monetarisierung, könnte das Vertrauen zurückkehren. Bis dahin bleibt die Lage ein klassischer trade‑off: kurzfristige Belastungen gegen langfristige Chancen durch Cloud, KI und regionale Expansion.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 369,4USD auf Nasdaq (02. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.