SUSS MicroTec bricht ein — Dividende gekürzt, Margen-Ausblick schockt

SUSS MicroTec ist mit deutlichen Kursverlusten in die Woche gestartet – trotz teils starker Kennzahlen. Das Garchinger Halbleiterzuliefererunternehmen übertraf im jüngsten Zwischenquartal mit Erlösen von 118,8 Mio. Euro die Analystenerwartungen; auch der Auftragseingang von 117,5 Mio. Euro lag klar über Konsens, der Auftragsbestand stieg auf 266,8 Mio. Euro. Dennoch sorgte der Ausblick für Ernüchterung: Die Bruttomarge blieb mit 35,1 % leicht hinter Prognosen zurück, und für das Geschäftsjahr 2026 stellt das Management ein Umsatzniveau von rund 455 Mio. Euro (in anderen Angaben eine Spanne von 425–485 Mio. Euro) in Aussicht, während die operative EBIT-Marge lediglich 8–10 % erreichen soll. Damit läge die Profitabilität deutlich unter bisherigen Markterwartungen.

Als Hauptgründe nennt SUSS steigende Forschungs- und Entwicklungskosten sowie einen erwarteten Umsatzrückgang – das Unternehmen spricht selbst von einem strategisch wichtigen „Übergangsjahr“. Kurzfristig belastet außerdem ein negatives freier Cashflow-Profile: Für 2025 fiel der freie Barmittelfluss ins Minus, weshalb der Vorstand die Dividende deutlich kürzte (4 Cent je Aktie nach 30 Cent im Vorjahr). Die Jahreszahlen 2025 zeigten ein gemischtes Bild: Der Umsatz erreichte mit rund 503 Mio. Euro zwar einen Rekordwert (+knapp 13 %), doch der Auftragseingang ging um mehr als 16 % auf gut 354 Mio. Euro zurück. Das operative Ergebnis sank auf 65,9 Mio. Euro, die EBIT-Marge fiel von 16,7 % auf 13,1 %. Der Gewinn nach Steuern halbierte sich annähernd auf 46,1 Mio. Euro.

Am Markt führte die Präzisierung des Margenziels zu deutlichem Verkaufsdruck: Nach einem zweistelligen Minus im Xetra-Handel konnten die Kurse einen Teil der Verluste zwar wieder aufholen, notierten gegen Mittag aber noch im Minus (rund 50 Euro). Analysten sind geteilter Meinung: Jefferies-Analyst Janardan Menon bleibt konstruktiv und sieht ein Kursziel von 56 Euro – ein moderates Aufwärtspotenzial. Die DZ Bank dagegen bewertet die Lage deutlich kritischer; Analyst Armin Kremser rät zum Verkauf und taxiert den fairen Wert konservativ. Zwar hat die DZ Bank ihren fairen Wert in einer Folgekommentierung von 22 auf 33 Euro angehoben, die Einstufung „Verkaufen“ blieb jedoch bestehen.

Mittelfristig hält SUSS an ambitionierten Zielen fest: Bis 2030 peilt das Management eine EBIT-Marge von bis zu 22 % an und erwartet, dass neue Produkte und steigende Auftragseingänge ab 2027 wieder Wachstum und verbesserte Profitabilität bringen. Kurzfristig bleibt aber die Unsicherheit hoch, vor allem abhängig vom Auftragseingang in der ersten Jahreshälfte.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,62 % und einem Kurs von 49,57EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.