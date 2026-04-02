LNG-Boom: Chinas Händler machen Rekordprofite und treiben globale Ströme

Treiber dieses Handelbooms ist das Auseinanderlaufen von schwacher Inlandsnachfrage und stark gestiegenen Spotpreisen. Die industrielle Gasnachfrage in China stagniert infolge gedämpfter Konjunktur, während heimische Förderung und Pipeline-Lieferungen, etwa aus Russland, das verfügbare Angebot erhöht haben. Gleichzeitig sind die asiatischen Spotpreise seit Ausbruch des Iran-Konflikts um rund 85 Prozent gestiegen, was Arbitragegeschäfte profitabel macht. Analysten betonen, dass auslaufende Heiznachfrage und hohe Preise es rational erscheinen lassen, Ladungen extern zu veräußern – China tritt damit zunehmend als Swing Supplier auf. Auffällig ist die Diskrepanz zur Energiepolitik beim Öl: Während LNG-Ladungen exportiert werden, verbot Peking zuletzt die Ausfuhr raffinierter Brennstoffe, um die Inlandsvorsorgung zu sichern.

Chinesische Energiehändler treiben derzeit die weltweiten LNG-Ströme und schreiben dabei Gewinne, die Marktbeobachter erstaunen. Im März wurden nach Analysen von ICIS, Kpler und Vortexa acht bis zehn LNG-Ladungen in China umgeschlagen – die höchste Monatszahl je registriert. Seit Jahresbeginn summieren sich die Weiterverkäufe auf rund 1,31 Millionen Tonnen (19 Ladungen), davon zehn nach Südkorea und fünf nach Thailand; weitere Lieferungen gingen nach Japan, Indien und auf die Philippinen. Zum Vergleich: 2025 lag der Weiterverkauf bei 0,82 Millionen Tonnen, 2023 bei 0,98 Millionen Tonnen.

Parallel reagieren die europäischen Energiemärkte auf Signale einer möglichen Entspannung im Iran-Konflikt. Der TTF-Frontmonat für Erdgas fiel an der Börse in Amsterdam um etwa sechs Prozent auf 47,70 Euro/MWh und damit binnen Wochenfrist um fast 15 Prozent. Rohölpreise gaben ebenfalls nach; Brent notierte wieder knapp unter 100 Dollar. Marktakteure bleiben jedoch vorsichtig angesichts widersprüchlicher politischer Aussagen zur Dauer der militärischen Eskalation und der ungewissen Lage in der Straße von Hormus.

Deutschlands LNG-Infrastruktur trug im ersten Quartal 2026 zu mehr Versorgungspuffern bei: An den Terminals Brunsbüttel und Wilhelmshaven wurden erstmals über 25 Terawattstunden eingespeist – genug, um etwa zehn Prozent der Speicher zu füllen. Gründe sind ein drittes Terminal (Wilhelmshaven 2) sowie Betriebsoptimierungen; die meisten Lieferungen kamen aus den USA. Dennoch bleibt LNG nur ein Teil der Importstruktur: Pipelinegas dominiert weiterhin, während die hohen Speicherdefizite Deutschlands die energetische Vulnerabilität betonen.

Insgesamt zeigt sich ein Markt, der kurzfristig von geopolitischen Ereignissen bestimmt wird, langfristig aber durch Infrastruktur, nationale Politik und die Konjunkturentwicklung geformt wird. Handelsunternehmen, Versorger und Investoren müssen sich auf anhaltende Volatilität einstellen: Solange der Iran-Konflikt und politische Eingriffe die Angebotsseite beeinflussen, bleiben Preissprünge wahrscheinlich. Langfristig können weitere Ausbaukapazitäten bei LNG-Terminals und vermehrte bilaterale Gasverträge die Märkte stabilisieren – doch das erfordert Zeit und politische Konsistenz und klare Regeln.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,80 % und einem Kurs von 2,813USD auf Ariva Indikation (01. April 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.