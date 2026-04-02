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    China und Pakistan fordern Waffenruhe: Hormus-Schifffahrt muss frei sein

    China und Pakistan fordern Waffenruhe: Hormus-Schifffahrt muss frei sein
    Foto: Stringer - dpa

    Peking und Islamabad haben in einer gemeinsamen Erklärung nach dem Treffen ihrer Außenminister in Peking eine sofortige Einstellung der Kampfhandlungen im Nahen Osten und verstärkte Anstrengungen zur Verhinderung einer Eskalation gefordert. Im Mittelpunkt stehen Forderungen nach humanitärem Zugang, zügigen Friedensverhandlungen auf Grundlage der UN‑Charta sowie der Verzicht auf Gewaltandrohungen während Gesprächen. Besonders markant ist die Forderung nach rascher Normalisierung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus — ein Korridor, der für globale Energieflüsse und Handelsströme von zentraler Bedeutung ist. China betonte parallel, dass entsprechende Fahrten, zuletzt offenbar von drei chinesischen Schiffen nach Abstimmung mit den beteiligten Seiten, möglich gewesen seien; nähere Angaben zur Fracht gab es nicht.

    Die diplomatischen Schritte kommen vor dem Hintergrund teils konträrer Signale: Teheran signalisiert Skepsis gegenüber direkten Verhandlungen mit Washington. Außenminister Abbas Araghtschi erklärte, das Vertrauen in US‑Verhandlungen liege bei null; Iran bestehe auf einer umfassenden Einstellung der Feindseligkeiten in der gesamten Region, nicht einer auf iranische Territorien beschränkten Waffenruhe. Zugleich bestehen Kommunikationskanäle mit dem US‑Sondergesandten, Antworten auf US‑Vorschläge blieben jedoch ausstehend.

    Politisch verschärfend wirkt die Rhetorik aus Tel Aviv: Premierminister Benjamin Netanjahu prognostiziert den Sturz der iranischen Führung und hält an einem harten Kurs fest, was die Angstmärkte weiterhin stützen dürfte. Ökonomisch bedeutet dies für Unternehmen und Investoren eine erhöhte Unsicherheit: Ölpreise reagieren sensibel auf jede Störung der Hormus‑Route, Versicherungsprämien für Schifffahrt und Risiken für globale Lieferketten steigen. China, als großer Energieimporteur, hat besonderes Interesse an sicheren Seeverbindungen; gemeinsam mit Pakistan positioniert es sich als Vermittler und Stabilitätsgarant in der Region — ein Faktor, der geopolitische Allianzen und Handelswege neu kalibrieren könnte.

    Ökonomische Narrative aus öffentlichen Kommentaren und historischen Verweisen — etwa auf das Ende des Atomabkommens von 2015 und frühere westliche Interventionen in Iran — befeuern Debatten um Sanktionen, Energiepreise und langfristige Marktverschiebungen. Für die Realwirtschaft bleiben zwei Aspekte zentral: kurzfristig erhöhte Volatilität bei Rohstoffpreisen und Logistikkosten, langfristig mögliche Diversifizierungen von Beschaffungsquellen sowie verstärkte geopolitische Risikoprämien für Investitionen in der Region.

    Ausblick: Gelingt eine diplomatische Deeskalation und die Wiederherstellung durchgängiger Transporte durch Hormus, könnten Risikoaufschläge und Ölpreise beruhigt werden. Bleibt das Misstrauen Teherans bestehen und verhärten sich militärische Positionen, sind andauernde Volatilität und zusätzliche Belastungen für Handel und Wachstum zu erwarten. Beobachtenswert sind in Kürze diplomatische Signale, Schiffsbewegungen und Ölpreisentwicklung.



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    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,55 % und einem Kurs von 107,2USD auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.



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