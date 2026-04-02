Tesa an Hamburgs Wasserstoffnetz: Großer Schritt zur Klimaneutralität

Hamburgs Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne) lobte die Entscheidung als Signal für die praktische Umsetzbarkeit grünen Wasserstoffs und für die Standortbindung eines Global Players. Tesa-Chef Kourosh Bahrami bezeichnete die Transformation als Investition in die Zukunftsfähigkeit: Für konstante Produktqualität und Wachstum brauche man eine sichere, planbare und zunehmend klimaneutrale Energieversorgung.

Die Beiersdorf-Tochter Tesa rückt mit einem konkreten Schritt in Richtung klimaneutrale Produktion näher an die industrielle Wasserstoffwirtschaft: Bis 2027 soll das Werk in Hamburg-Hausbruch an das Hamburger Wasserstoff-Industrienetz (HH‑WIN) angeschlossen werden. Die Hamburger Umweltbehörde kündigte an, dass Tesa dann Teile der Produktion umrüsten könne; die Stadt übergab zudem eine Förderzusage in Höhe von 950.000 Euro. Ziel des Unternehmens ist, ab 2030 klimaneutral zu produzieren.

Tesa ist seit 2001 Teil des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf, operiert in mehr als 100 Ländern und betreibt Werke u. a. in Deutschland, Italien, China, den USA und Vietnam. Mit rund 5.400 Beschäftigten erzielte Tesa im vergangenen Jahr nahezu 1,7 Milliarden Euro Umsatz. Die Anbindung an HH‑WIN soll Tesa nicht nur flexibilisieren, sondern langfristig auch die CO2-Bilanz der Produktion verbessern – ein wichtiges Signal in einem Markt, in dem Nachhaltigkeit zunehmend zu einem Wettbewerbsfaktor wird.

Das HH‑WIN der Hamburger Energienetze startet mit einer anfänglichen Leitungslänge von 40 Kilometern im Hafenbereich, die Erzeuger, Importterminals und industrielle Abnehmer direkt verbindet. Bis 2031/32 ist ein Ausbau auf 60 Kilometer geplant; derzeit seien etwa 18 Kilometer fertiggestellt. Wasserstoff für das Netz kann sowohl importiert als auch lokal erzeugt werden; als Schlüsselprojekt gilt ein Groß-Elektrolyseur am früheren Standort des Kohlekraftwerks Moorburg, dessen Bau Ende Dezember begonnen hat.

Parallel zur operativen Perspektive belastet Beiersdorf jedoch das Kapitalmarktumfeld: Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktienbewertung von „Sell“ auf „Neutral“ hochgestuft, das Kursziel aber von 90 auf 80 Euro gesenkt. Analyst Guillaume Delmas sieht nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial angesichts der Schwäche seit Jahresbeginn, senkte gleichzeitig seine Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 und erwartet, dass die anstehenden Quartalszahlen einen schwierigen Jahresstart bestätigen dürften.

Für Investoren markiert die Kombination aus industrieller Dekarbonisierung und gedämpfter Markterwartung ein zwiespältiges Bild: Strategische Infrastrukturprojekte wie HH‑WIN stärken die langfristige Wettbewerbs- und Nachhaltigkeitsposition von Tesa, kurzfristig bleibt die Aktie jedoch durch operative Unsicherheiten und gedämpfte Gewinnprojektionen belastet.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 75,48EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.