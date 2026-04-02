    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    629 Aufrufe 629 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldman Sachs kürt Rheinmetall zum Top-Pick – Kursziel 2.300 €

    Goldman Sachs kürt Rheinmetall zum Top-Pick – Kursziel 2.300 €
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Goldman Sachs hat die Rheinmetall-Aktie in seine „European Conviction List“ aufgenommen und das Anlageurteil „Buy“ mit einem Kursziel von 2.300 Euro bestätigt. In einer Studie vom 1. April stuft Analyst Sam Burgess den Düsseldorfer Rüstungskonzern als Branchenführer ein und hebt das Unternehmen als klaren Profiteur des langfristigen europäischen Aufrüstungszyklus hervor. Nach drei Jahrzehnten vergleichsweise geringer Verteidigungsausgaben sei die jetzige Phase kein kurzfristiges Phänomen, sondern ein struktureller Trend, der Anbieter wie Rheinmetall begünstige.

    Die Marktreaktion folgte prompt: Die Aktie stieg am Mittwoch um knapp zehn Prozent auf 1.588 Euro und konnte damit seit Wochenbeginn rund 19 Prozent Boden gutmachen. Dennoch liegt das Papier deutlich unter dem Rekordhoch von 2.008 Euro aus Oktober 2025; seit Jahresbeginn beträgt das Plus nur etwa 1,5 Prozent. Burgess räumt zwar ein, dass die Bewertung auf Sicht der nächsten zwölf Monate hoch erscheine, verweist aber auf eine erwartete durchschnittliche jährliche EBIT-Wachstumsrate von deutlich über 30 Prozent, die die derzeitige Bewertung seiner Ansicht nach rechtfertigen könne.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Short
    1.693,55€
    Basispreis
    1,38
    Ask
    × 11,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.445,13€
    Basispreis
    1,39
    Ask
    × 11,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Goldman Sachs betont zwei strukturelle Stärken von Rheinmetall: das richtige Länder-Exposure—Deutschland macht rund 40 Prozent des Umsatzes aus—und ein passgenauer Produktmix, etwa in den Bereichen Drohnen und Drohnenabwehr, die zu den größten Lücken in europäischen Verteidigungsfähigkeiten zählen. Wichtiger kurzfristiger Kursimpuls werden die Quartalszahlen zum ersten Quartal am 7. Mai 2026 liefern; Burgess erwartet sichtbare operative Fortschritte und eine Aktualisierung des Auftragsbestands. Zudem könnten Aussagen des Managements Aufschluss darüber geben, ob der Nahostkonflikt zu zusätzlichen Geschäftsbeziehungen geführt hat.

    Gleichzeitig belasten operative Rückschläge und Kommunikationsprobleme die Stimmung. Im Schlussquartal 2025 sanken Umsatz und Gewinn je Aktie deutlich—der Umsatz ging um über 30 Prozent auf 2,42 Milliarden Euro zurück, das Ergebnis je Aktie fiel von 10,87 auf 7,22 Euro. Analystenschätzungen für 2026 sehen ein EPS von 39,53 Euro sowie eine Dividende von 10,45 Euro; diese Prognosen müssen in den kommenden Quartalszahlen bestätigt werden. Zusätzlich sorgte eine kontroverse Äußerung des CEO Armin Papperger zu ukrainischen Drohnenproduzenten für politische Reibung, nachdem ukrainische Stellen reagierten; Rheinmetall betonte anschließend Respekt für die Verteidigungsanstrengungen der Ukraine.

    Fazit: Fundamentale Argumente—großes Auftragsbuch (rund 64 Mrd. Euro), relevanter Produktmix, starker Wachstumshebel—unterstützen die bullische Einschätzung von Goldman Sachs. Kurzfristig bleiben jedoch operative Zahlen, Bewertungen und Reputationsrisiken die zentralen Risikotreiber.



    Rheinmetall

    -1,47 %
    +7,62 %
    -10,03 %
    -0,88 %
    +15,12 %
    +463,76 %
    +1.620,90 %
    +2.103,37 %
    +66.969,49 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,81 % und einem Kurs von 1.533EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Goldman Sachs kürt Rheinmetall zum Top-Pick – Kursziel 2.300 € Goldman Sachs hat die Rheinmetall-Aktie in seine „European Conviction List“ aufgenommen und das Anlageurteil „Buy“ mit einem Kursziel von 2.300 Euro bestätigt. In einer Studie vom 1. April stuft Analyst Sam Burgess den Düsseldorfer Rüstungskonzern …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     