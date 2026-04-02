Goldman Sachs kürt Rheinmetall zum Top-Pick – Kursziel 2.300 €

Die Marktreaktion folgte prompt: Die Aktie stieg am Mittwoch um knapp zehn Prozent auf 1.588 Euro und konnte damit seit Wochenbeginn rund 19 Prozent Boden gutmachen. Dennoch liegt das Papier deutlich unter dem Rekordhoch von 2.008 Euro aus Oktober 2025; seit Jahresbeginn beträgt das Plus nur etwa 1,5 Prozent. Burgess räumt zwar ein, dass die Bewertung auf Sicht der nächsten zwölf Monate hoch erscheine, verweist aber auf eine erwartete durchschnittliche jährliche EBIT-Wachstumsrate von deutlich über 30 Prozent, die die derzeitige Bewertung seiner Ansicht nach rechtfertigen könne.

Goldman Sachs hat die Rheinmetall-Aktie in seine „European Conviction List“ aufgenommen und das Anlageurteil „Buy“ mit einem Kursziel von 2.300 Euro bestätigt. In einer Studie vom 1. April stuft Analyst Sam Burgess den Düsseldorfer Rüstungskonzern als Branchenführer ein und hebt das Unternehmen als klaren Profiteur des langfristigen europäischen Aufrüstungszyklus hervor. Nach drei Jahrzehnten vergleichsweise geringer Verteidigungsausgaben sei die jetzige Phase kein kurzfristiges Phänomen, sondern ein struktureller Trend, der Anbieter wie Rheinmetall begünstige.

Goldman Sachs betont zwei strukturelle Stärken von Rheinmetall: das richtige Länder-Exposure—Deutschland macht rund 40 Prozent des Umsatzes aus—und ein passgenauer Produktmix, etwa in den Bereichen Drohnen und Drohnenabwehr, die zu den größten Lücken in europäischen Verteidigungsfähigkeiten zählen. Wichtiger kurzfristiger Kursimpuls werden die Quartalszahlen zum ersten Quartal am 7. Mai 2026 liefern; Burgess erwartet sichtbare operative Fortschritte und eine Aktualisierung des Auftragsbestands. Zudem könnten Aussagen des Managements Aufschluss darüber geben, ob der Nahostkonflikt zu zusätzlichen Geschäftsbeziehungen geführt hat.

Gleichzeitig belasten operative Rückschläge und Kommunikationsprobleme die Stimmung. Im Schlussquartal 2025 sanken Umsatz und Gewinn je Aktie deutlich—der Umsatz ging um über 30 Prozent auf 2,42 Milliarden Euro zurück, das Ergebnis je Aktie fiel von 10,87 auf 7,22 Euro. Analystenschätzungen für 2026 sehen ein EPS von 39,53 Euro sowie eine Dividende von 10,45 Euro; diese Prognosen müssen in den kommenden Quartalszahlen bestätigt werden. Zusätzlich sorgte eine kontroverse Äußerung des CEO Armin Papperger zu ukrainischen Drohnenproduzenten für politische Reibung, nachdem ukrainische Stellen reagierten; Rheinmetall betonte anschließend Respekt für die Verteidigungsanstrengungen der Ukraine.

Fazit: Fundamentale Argumente—großes Auftragsbuch (rund 64 Mrd. Euro), relevanter Produktmix, starker Wachstumshebel—unterstützen die bullische Einschätzung von Goldman Sachs. Kurzfristig bleiben jedoch operative Zahlen, Bewertungen und Reputationsrisiken die zentralen Risikotreiber.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,81 % und einem Kurs von 1.533EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.