Mutares startet Offensive: 105 Mio. Kapital, US-Expansion & neue Deals

Mutares hat den Beginn einer umfangreichen Kapitalmaßnahme beschlossen und nutzt parallel Transaktionen im Portfolio, um die strategische Neuausrichtung zu beschleunigen. Vorstand und Aufsichtsrat genehmigten eine Barkapitalerhöhung von bis zu 4.269.651 neuen Aktien – das entspricht rund 20 % des Grundkapitals und Bruttoerlösen von bis zu 105 Mio. EUR. Wesentliche Eckdaten: Vorabplatzierung von bis zu 1.076.166 Aktien bei institutionellen Investoren (beschleunigtes Bookbuilding) mit einem Preisabschlag von 19 % gegenüber dem 5‑Tage‑VWAP bzw. 16 % gegenüber dem theoretischen Bezugsrechtspreis (TERP). Für Altaktionäre gelten Bezugsrechte im Verhältnis 5:1; die Bezugsfrist ist voraussichtlich 8. bis 21. April 2026. Neue Aktien sind ab 1.1.2025 gewinnberechtigt; Handel und Lieferung der Tranchen sind für April terminiert. Cantor Fitzgerald agiert als Sole Global Coordinator; B. Metzler und Stifel sind Joint Bookrunners. Es gelten Lock‑up‑Regelungen.

Verwendungszweck und strategischer Fokus: Rund 80 % der Nettoerlöse sollen in eine beschleunigte US‑Expansion und in gezielte Plattformakquisitionen in Europa fließen; ca. 20 % dienen der Bilanzstärkung. Mutares sieht in Nordamerika ein hohes Deal‑Volumen (aktuelle Pipeline: potenzielle Umsätze von etwa 4,8 Mrd. EUR) und höhere Exit‑Multiples, die nach Unternehmensangaben überdurchschnittliches Wertsteigerungspotenzial bieten. Zur Operationalisierung plant Mutares neben dem Standort in Chicago ein zweites US‑Büro; CIO Johannes Laumann betont das Ziel, mittelfristig in den USA eine führende Rolle im Bereich Sondersituationen einzunehmen.

Portfoliobewegungen: Parallel zur Kapitalmaßnahme meldete Mutares zwei strategische Deals. Der Verkauf der Kalzip GmbH an Tremco CPG (Teil von RPM International) markiert einen erfolgreichen Exit: Kalzip erwirtschaftete 2024 rund 75 Mio. EUR Umsatz bei einer operativen Marge von knapp 10 %. Die Übernahme des Fußbodengeschäfts der Hamberger Industriewerke (Marke HARO) wurde abgeschlossen; das Unternehmen zählt mit rund 700 Beschäftigten und etwa 150 Mio. EUR Umsatz zu den führenden Parkett‑ und Hartbodenherstellern Europas und soll das Segment Goods & Services als neue Plattform stärken.

Einordnung: Die Kapitalerhöhung signalisiert eine offensive Wachstums‑ und Internationalisierungsstrategie mit klarer geografischer Schwerpunktverlagerung in die USA. Chancen liegen in Skaleneffekten, höheren Bewertungsniveaus und synergetischen Plattformaufbauten. Risiken bestehen in der Verwässerung für Altaktionäre, Marktvolatilität, Integrationsrisiken bei Zukäufen sowie in der Ausgestaltung der Platzierungspreise. Anleger sollten das veröffentlichte Anhang‑IX‑Dokument sowie die Risikohinweise sorgfältig prüfen.

Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 25,98EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.