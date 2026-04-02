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    Allianz kauft Aktien zurück – Amundi kratzt kurz an 3‑%‑Schwelle

    Allianz kauft Aktien zurück – Amundi kratzt kurz an 3‑%‑Schwelle
    Foto: Peter Kneffel - dpa

    Allianz zieht Aktienrückkauf und wechselnde Meldepflichten auf sich – Amundi kurzzeitig über 3‑Prozent‑Schwelle

    In zwei aufeinanderfolgenden Meldungen Ende März gab die Allianz SE wichtige Kapitalmarktinformationen bekannt: Zum einen die Fortsetzung ihres angekündigten Aktienrückkaufprogramms, zum anderen mehrere Stimmrechtsmitteilungen des Vermögensverwalters Amundi S.A.

    Rückkaufprogramm: Die Allianz teilte mit, dass im Beobachtungszeitraum 23. bis 27. März 2026 insgesamt 361.829 eigene Aktien erworben wurden. Die Transaktionen erfolgten ausschließlich über die Frankfurter Börse (Xetra) sowie über bis zu drei multilaterale Handelssysteme (CBOE DXE, Aquis‑EU, Turquoise EU) durch eine von der Gesellschaft beauftragte Bank. Pro Tag fielen folgende Stückzahlen und durchschnittliche Kaufkurse an: 23.3. – 71.998 Stück zu 346,16 EUR, 24.3. – 69.000 zu 349,01 EUR, 25.3. – 58.687 zu 353,63 EUR, 26.3. – 95.705 zu 351,07 EUR und 27.3. – 66.439 zu 350,70 EUR. Seit dem Beginn des Programms am 13. März 2026 summieren sich die Rückkäufe bis einschließlich 27. März auf 857.977 Aktien.

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    Stimmrechtsmitteilungen: Der Vermögensverwalter Amundi meldete gemäß § 40 WpHG zeitnahe Änderungen seiner Stimmrechtsanteile an der Allianz. In einer Mitteilung vom 30. März wird für den 23. März ein Anteil von 3,04 % an den Stimmrechten (11.556.649 Aktien) ausgewiesen; eine spätere Meldung vom 31. März nennt für den 24. März dagegen 2,99 % (11.373.184 Aktien). In beiden Fällen sind keine derivativen Instrumente angegeben. Die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG relevanten Stimmrechte der Allianz wird mit 380.418.897 aufgeführt.

    Einordnung: Die gleichzeitige Meldung von Rückkäufen und schwankenden Anteilen großer Asset Manager ist aus Sicht des Marktes nicht ungewöhnlich. Aktienrückkäufe verringern die frei am Markt verfügbare Aktienmenge (Free Float) und können – je nach Umfang und Zeitpunkt – zu einem Anstieg des Gewinns je Aktie sowie zu kurzfristiger Kursunterstützung führen. Für institutionelle Investoren wie Amundi führen Volumenverschiebungen oder Umlagerungen in Fondsportfolios regelmäßig zu Meldepflichten; kleine Abweichungen um die 3‑Prozent‑Schwelle sind oft temporär.

    Ausblick: Detaillierte Aufstellungen zu den Transaktionen veröffentlicht die Allianz auf ihrer Website. Anleger sollten Rückkaufvolumen und weitere Stimmrechtsmeldungen verfolgen, da beide Faktoren die Aktionärsstruktur und kurz‑ bis mittelfristig die Kursdynamik beeinflussen können.



    Allianz

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    ISIN:DE0008404005WKN:840400

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 362,8EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.



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