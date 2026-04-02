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    Kontron kauft Aktien zurück – Goldman Sachs hält 4,31% durch Derivate

    Kontron kauft Aktien zurück – Goldman Sachs hält 4,31% durch Derivate
    Foto: adobe.stock.com

    Die Kontron AG hat im Zuge ihres am 25. März 2026 angekündigten Aktienrückkaufprogramms I 2026 an den beiden Handelstagen 26. und 27. März insgesamt 188.327 eigene Aktien zurückgekauft. Die Transaktionen wurden im Auftrag eines Kreditinstituts über mehrere Handelsplätze ausgeführt, namentlich XETRA der Frankfurter Wertpapierbörse, CBOE Europe (DXE), Turquoise Europe und Aquis Exchange. Der gewichtete Durchschnittskurs (VWAP) für den Gesamtzeitraum lag bei 18,615206 Euro; der aggregierte Gegenwert der Rückkäufe belief sich auf rund 3,5057 Millionen Euro. Am 26. März erwarb die Gesellschaft 76.618 Aktien zum VWAP von 18,1141 Euro (Aggregat etwa 1,3879 Mio. Euro), am 27. März folgten 111.709 Aktien zum VWAP von 18,9589 Euro (Aggregat etwa 2,1179 Mio. Euro). Als höchste und niedrigste gezahlte Kurse werden 19,28 Euro respektive 17,76 Euro ausgewiesen. Kontron verweist darauf, dass die Einzeltransaktionen gemäß den geltenden Offenlegungspflichten auf der Investor-Relations-Webseite veröffentlicht sind.

    Zeitgleich meldete die Investmentbank The Goldman Sachs Group, Inc. eine Beteiligungsposition an der Kontron AG. Am 27. März 2026 wurde eine Schwellenberührung bei insgesamt 4,31 Prozent der Stimmrechte angezeigt, bezogen auf einen Gesamtstimmenkorb von 63.860.568 Rechten. Direkte Aktienbeteiligungen machen demnach 0,40 Prozent (258.222 Stimmrechte) aus; der überwiegende Teil der Position ist durch Finanz‑ beziehungsweise sonstige Instrumente abgebildet und beträgt 3,90 Prozent. Unter den Instrumenten werden offene Securities‑Lending‑Positionen mit 1.850.890 Stimmrechten (2,90 Prozent), ein Swap mit Laufzeit bis zum 27. März 2036 (593.655 Stimmrechte; 0,93 Prozent) sowie ein Call‑Warrant mit 48.350 Stimmrechten (0,08 Prozent) genannt. Im Vergleich zur vorherigen Meldung reduzierte sich die Gesamtsumme leicht von 4,43 Prozent auf 4,31 Prozent. Die Offenlegung enthält zudem die Kette der kontrollierenden Gesellschaften innerhalb der Goldman‑Sachs‑Gruppe, die anteilig über verschiedene Tochtergesellschaften Positionen halten.

    Für Anleger und Marktbeobachter haben beide Meldungen Relevanz: Der Rückkauf reduziert die umlaufende Aktienzahl und kann Ergebniskennzahlen sowie die Marktdynamik beeinflussen, während die Meldepflicht von Großinvestoren und derivativen Positionen Transparenz über potenzielle Stimmrechtsverhältnisse schafft. Quantitativ entsprechen die zurückgekauften 188.327 Aktien etwa 0,29 Prozent des ausgewiesenen Grundkapitals beziehungsweise der Gesamtstimmrechte, wodurch der Free Float nur marginal reduziert wird. Dennoch signalisiert das Rückkaufprogramm Managementvertrauen in die Kapitalstruktur. Die Nutzung verschiedener multilateraler Handelsplätze deutet auf ein an Liquiditäts- und Kostenaspekten orientiertes Ausführungsprofil hin. Ein Großteil der Exponierung von Goldman Sachs wird über temporäre oder synthetische Instrumente gehalten; dies ist für Ausübung und Stimmrechtsausübung rechtlich relevant. Marktteilnehmer sollten die weiteren Veröffentlichungen beobachten, weil kumulierte Rückkäufe und Veränderungen bei derivativen Positionen mittelfristig Wert und Kontrollverhältnisse beeinflussen können.



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    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,69 % und einem Kurs von 18,78EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.




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