TPG startet Übernahmewelle: Blickpunkt gekauft – AEP-Deal genehmigt

Parallel meldet TPG die Freigabe durch das Bundeskartellamt für die geplante Übernahme der AEP GmbH (Alzenau). Damit ist eine regulatorische Hürde genommen; die Parteien peilen den vertraglichen Abschluss bis Ende Mai 2026 an. Die Finanzierung des AEP‑Deals werde durch ein diversifiziertes Konzept aus Eigenkapital und Fremdmitteln abgesichert. Vorstand und Vorstandsvorsitzender zeigen sich zuversichtlich, die finale Finanzierungsstruktur bis Mai zu kommunizieren; vorgesehen sei eine Laufzeit der Finanzierungsinstrumente von drei bis fünf Jahren.

Die The Platform Group SE & Co. KGaA treibt ihren Ausbau in der Optikerbranche konsequent voran und hat binnen kurzer Zeit mehrere Zukäufe angekündigt, die das Segment „Optics & Hearing“ erheblich stärken sollen. Nach dem Aufbau des Segments im Geschäftsjahr 2025 und dem Erwerb von fünf Gesellschaften mit zusammen mehr als 30 Standorten – darunter Beste Aussichten GmbH, Karrasch & Nolte und Freudenhaus Optik Handels GmbH – erwirbt die TPG‑Tochter Feine Augenoptik Beteiligungs‑GmbH nun die Blickpunkt GmbH Brillen und Contactlinsen mit Sitz in Starnberg. Ein Closing wird für April 2026 erwartet. Das Management betont die hohe Qualität des Standorts und die Affinität zur zahlungskräftigen Kundschaft; die Einbindung in die Plattformlösung MyGlasses und die Verknüpfung mit bestehenden Fachgeschäften sollen Synergien heben.

Strategisch verfolgt TPG eine Omnichannel‑Strategie: lokale Fachgeschäfte sollen über Plattformlösungen stärker mit Online‑Kanälen verknüpft werden, um eine flächendeckende, profitable Präsenz aufzubauen. Das Segment Optics & Hearing weist laut Unternehmen eine EBITDA‑Marge von 20–25 Prozent auf, womit es überdurchschnittlich zur Ertragslage beitragen könnte. Insgesamt präsentierte die Gruppe nach vorläufigen Zahlen für 2025 einen Umsatz von 728 Millionen Euro bei einem bereinigten EBITDA von 55 Millionen Euro; das Geschäftsmodell umfasst Plattformlösungen in 26 Branchen mit mehr als 16.600 Partnern.

Aus wirtschaftlicher Sicht steht TPG vor einer klassischen Roll‑up‑Chance: Durch gezielte Zukäufe, Plattform‑Integration und Cross‑Selling kann Skalenvorteile realisiert werden. Risiken bleiben in den Integrationskosten, der Finanzierungsausgestaltung und in der Wettbewerbs‑ und Preissituation im Einzelhandel. Entscheidend wird sein, ob TPG die versprochenen Synergien operationalisieren und die angekündigte Finanzierung wie geplant umsetzen kann.

Für Investoren bietet die Strategie ein klares Chancen‑Risiko‑Profil: Solide Margen im Optikersegment und ein skalierbares Plattformmodell sprechen für weiteres profitables Wachstum, während die Belastung durch Integrationsaufwand und mögliche Zinskosten die kurzfristige Ergebnisentwicklung drücken könnten. Kurzfristig wird der Markt besonders auf die finale Finanzierungsaufstellung und das Closing der AEP‑Transaktion achten. Ein transparenter Zeitplan und belastbare Finanzkennzahlen bis Mai 2026 sind entscheidend, damit die angekündigten Synergien glaubhaft werden und das Vertrauen der Anleger erhalten bleibt. Die nächste Quartalsberichterstattung dürfte deutliche Kursbewegungen auslösen werden.

Die The Platform Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,60 % und einem Kurs von 2,718EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.