IVU erzielt Rekordjahr: Umsatz +12%, EBIT +10% — Kursziel €27

Treibende Kräfte der Performance waren sowohl das Service‑ als auch das Hardwaregeschäft. Deutlich gestiegene Materialaufwendungen (+36,3 % auf 30,0 Mio. EUR) drücken jedoch leicht auf die Marge. Innerhalb der Materialkosten sind vor allem erhöhte Aufwendungen für bezogene Waren – vornehmlich Hardware – von 7,7 auf 13,6 Mio. EUR zu verzeichnen; bezogene Dienstleistungen stiegen auf 16,4 Mio. EUR (Vj. 14,3 Mio. EUR) und spiegeln den wachsenden Bedarf an Hosting- und Rechenkapazitäten wider. Die Personalaufwendungen stiegen moderat um 6,2 %, die Mitarbeiterzahl blieb mit 1.070 praktisch konstant, was Montega als Zeichen hoher Kostendisziplin interpretiert.

IVU Traffic Technologies hat das Jahr 2025 mit neuen Bestmarken bei Umsatz und operativem Ergebnis abgeschlossen und bestätigt damit den positiven Trend der vergangenen Geschäftsjahre. Nach der vorläufigen Mitteilung Ende Februar legte der Berliner Software- und Systemanbieter nun den Geschäftsbericht vor: Der Konzernumsatz stieg um 12,0 % auf 149,7 Mio. EUR, das EBIT verbesserte sich um 10,5 % auf 18,6 Mio. EUR. Montega AG stuft die Aktie weiterhin mit „Kaufen“ ein und hebt das 12‑Monats‑Kursziel leicht auf 27,00 EUR (zuvor 26,00 EUR).

Besonders stark zeigte sich die Cash‑Generierung: Der operative Cashflow erreichte 31,2 Mio. EUR, begünstigt durch positive Effekte im Working Capital in Höhe von 14,7 Mio. EUR. Daraus resultierte ein Free Cashflow von 25,6 Mio. EUR – deutlich über Montegas vorheriger Erwartung von 15,1 Mio. EUR. Analyst Kai Kindermann betont den grundsätzlich geringen Investitionsbedarf des wenig kapitalintensiven Geschäftsmodells; für 2026 rechnet Montega mit Capex von nur 2,1 Mio. EUR.

Der Vorstand gibt für 2026 eine Zielspanne mit mehr als 160 Mio. EUR Umsatz, einem Rohergebnis (inkl. sonstiger Erträge) von rund 130 Mio. EUR und einem EBIT von rund 20 Mio. EUR vor. Montega erwartet aufgrund der Produktmix‑Annahmen ein leichtes Übertreffen der EBIT‑Guidance und prognostiziert ein operatives Ergebnis von etwa 21,3 Mio. EUR. Auf Basis eines nach Leasing bereinigten DCF‑Modells steigt das 2026er EV/EBIT auf 12,6, was Montega als weiterhin attraktive Bewertung ansieht.

Parallel wurde das laufende Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen: Zwischen 23. und 27. März erwarb IVU 20.177 Aktien zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 19,4282 EUR; seit Start des Programms am 13. Februar wurden damit insgesamt 100.000 Stück zurückgekauft. Die Maßnahmen unterstreichen das Vertrauen des Managements in die Unternehmensentwicklung und stützen die Kapitalallokation.

Die IVU Traffic Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 18,33EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.