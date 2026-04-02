BASF kauft weiter Aktien – UBS hebt Ziel: Energiespeicher im Fokus

Parallel meldete die Schweizer Großbank UBS eine Anhebung des Kursziels für BASF von 47 auf 52 Euro, beließ aber die Einstufung auf „Neutral“. Analyst Geoff Haire sieht die operative Ergebnisschätzung für das anstehende Quartal um etwa drei Prozent unter dem Konsens und zeigt sich auch für das Gesamtjahr 2026 vorsichtiger als der Markt. Als entscheidende Beobachtungspunkte nennt er die kurz- bis mittelfristigen Auswirkungen des Iran-Konflikts auf Gewinne und liquide Mittel. Die Zahlen zum ersten Quartal werden am 30. April erwartet und dürften die Bewertung und die Debatte über Kapitalallokation beleben.

Die BASF SE hat ihr laufendes Aktienrückkaufprogramm auch Ende März aktiv fortgesetzt: Im Berichtswertzeitraum 23. bis 27. März 2026 erwarb der Chemiekonzern insgesamt 416.263 eigene Aktien, wobei sämtliche Transaktionen am 23. März über die Handelsplätze Xetra, TQEX, CEE und AQEU liefen. Die volumen­gewichteten Durchschnittskurse lagen dabei bei rund 45,18 Euro je Aktie. Seit Start des Programms am 3. November 2025 summieren sich die Rückkäufe auf 18.912.222 Titel. Die Geschäfte wurden durch eine von BASF beauftragte Bank ausgeführt; detaillierte Angaben veröffentlicht das Unternehmen auf seiner Webseite.

In Marktdiskussionen gewinnt zudem das Thema Energiespeicher an Bedeutung: Beiträge aus Branchendebatten verweisen auf drastisch gesunkene Batteriepreise – Zellkosten teils unter 50 Euro pro Kilowattstunde, schlüsselfertige Systeme unter 100 Euro pro Kilowattstunde – sowie auf massive Ausbauprogramme, etwa chinesische Ausschreibungen mit zweistelliger Gigawattstunden-Kapazität. Ökonomische Beispielrechnungen illustrieren, dass Arbitragemöglichkeiten zwischen Niedrig- und Spitzenpreisen die Betreibermodelle rentabel erscheinen lassen könnten. Für Industrieunternehmen wie BASF hat dies zwei Effekte: Einerseits reduziert billigere, erneuerbare und speicherunterstützte Energie potenziell Produktionskosten und CO2-Risiken; andererseits bleiben geopolitische Spannungen als Unsicherheitsfaktor für Versorgung und Preise bestehen.

Marktbeobachter werten Rückkaufprogramme generell als Signal der Kapitalmarktorientierung: Sie reduzieren das freie Floatvolumen, stützen das Ergebnis je Aktie und können kurzfristig Kurse stabilisieren. Kritiker mahnen jedoch, dass umfangreiche Aktienrückkäufe die Flexibilität für strategische Investitionen beeinträchtigen können, etwa beim Ausbau klimafreundlicher Produktion oder beim Aufbau eigener Energiespeicher- und Stromversorgungslösungen. Vor diesem Hintergrund sind die kommenden Wochen für Anleger entscheidend: Steigende Energieeffizienz, fallende Speicherkosten und die politische Lage werden die Prognoseunsicherheit bestimmen. Anleger sollten die Quartalsdaten am 30. April sowie künftige Zwischenmeldungen zum Rückkaufprogramm genau analysieren, um Rückschlüsse auf Managementprioritäten und Liquiditätslage zu ziehen. Kurzfristig dürften Nachrichten über Energiepreise und Quartalsergebnisse das Sentiment stark beeinflussen und damit die Aktienkursentwicklung entscheidend.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 50,52EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.