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    Vorwerk schockt Märkte: Gewinn explodiert – Dividende steigt auf €1,10

    Vorwerk schockt Märkte: Gewinn explodiert – Dividende steigt auf €1,10
    Foto: Friedrich Vorwerk

    Die Friedrich Vorwerk Group hat mit ihren am Dienstag vorgelegten Geschäftszahlen den Markt überrascht und zugleich ein Stück weit zur Neubewertung angeregt. Vorbörslich kletterte die Aktie auf Tradegate um rund fünf Prozent; Auslöser waren ein deutlich gestiegener Nettogewinn, eine kräftig erhöhte Dividende sowie eine ambitionierte, aber realistisch wirkende Guidance für 2026.

    Konkret schloss das Geschäftsjahr 2025 für den Pipeline‑ und Anlagenbauer mit einem Umsatz von 704,3 Mio. Euro – ein Anstieg von 41 Prozent gegenüber 2024. Das EBITDA ging mit 163,3 Mio. Euro sogar mehr als in Verdopplung (+103 %) und führte zu einer EBITDA‑Marge von 23,2 Prozent (Vorjahr 16,2 Prozent). Der Nettogewinn stieg um rund 140 Prozent auf 86,5 Mio. Euro. Die Bilanzkennzahlen unterstreichen die operative Stärke: Finanzmittelbestand 279,7 Mio. Euro, Nettoliquidität 261,9 Mio. Euro.

    Aktionäre sollen unmittelbar partizipieren: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Gesamtdividende von 1,10 Euro je Aktie vor (0,70 Euro Basisdividende plus 0,40 Euro Sonderdividende) – nach nur 0,30 Euro im Vorjahr. Das Signal ist klar: hohes Cash‑Polster, Planbarkeit und Bereitschaft zur Ausschüttung.

    Für 2026 gibt das Management eine Umsatzspanne von 730–780 Mio. Euro und ein EBITDA von 160–180 Mio. Euro aus. Marktkommentare sehen das EBITDA‑Band im Mittel leicht über der Konsenserwartung (167 Mio.), während das Umsatzmaximum (780 Mio.) marginal unter dem Konsens von 792 Mio. liegt. Das Management beschreibt 2026 als „Fortsetzung des Wachstumskurses“ – also eher Stabilisierung auf hohem Niveau als ein erneuter Sprung.

    Gemischte Signale kommen aus der Auftragslage: Der Auftragsbestand fiel gegenüber dem Vorjahr auf 1.021,4 Mio. Euro, der Auftragseingang lag bei 538,1 Mio. Euro; das akquirierte Gesamtprojektvolumen stieg jedoch auf 990,8 Mio. Euro. Das deutet auf eine gute Marktposition, aber auch auf Timing‑Effekte bei Auftragseingängen hin.

    Bewertungsseitig eröffnet das Ergebnis Potenzial für ein Re‑Rating: höhere Margen, starke Liquidität und die nun großzügigere Dividendenpolitik machen das Unternehmen für institutionelle Investoren attraktiver. Treiber bleiben der Netzausbau, Wasserstoff‑Projekte und die sichere Energieinfrastruktur, die Friedrich Vorwerk bedient.

    Risiken bestehen weiterhin in der Volatilität von Großprojekten, in konjunkturellen Schwankungen und in der Entwicklung des Auftragseingangs. Insgesamt aber liefert Vorwerk 2025 die Kennzahlen, die einen Übergang zu einer nachhaltig profitableren Phase nahelegen – und begründen, warum Analysten und Anleger die Aktie nun fundamental neu bewerten.



    Friedrich Vorwerk Group

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    ISIN:DE000A255F11WKN:A255F1

    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 66,05EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.



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