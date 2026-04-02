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    Energiekontor rockt 2025: Umsatz hoch, EBT kräftig, Dividende steigt

    Energiekontor rockt 2025: Umsatz hoch, EBT kräftig, Dividende steigt
    Foto: Energiekontor AG

    Die Energiekontor AG hat im Geschäftsjahr 2025 ein solides Ergebnis erzielt und die Basis für weiteres Wachstum gestärkt. Der Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks steigerte den Konzernumsatz auf 167,9 Mio. Euro (2024: 126,5) und die Gesamtleistung auf 339,1 Mio. Euro (2024: 195,9). Das operative Ergebnis (EBIT) kletterte auf 65,4 Mio. Euro, die EBT-Marge lag bei 24,1 Prozent; das Konzernergebnis vor Steuern erreichte 40,5 Mio. Euro. Unter dem Strich blieb nach Steuern ein Jahresergebnis von 41,0 Mio. Euro, wodurch das Ergebnis je Aktie auf 2,94 Euro anstieg. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividendenerhöhung auf 1,00 Euro je Aktie vor.

    Treiber der Verbesserung war vor allem die ausgeweitete Projektierungstätigkeit und ein kräftiges Wachstum im Segment Projektierung und Verkauf: Die externen Umsatzerlöse dieses Segments stiegen auf 94,9 Mio. Euro, das Segment-EBT nahezu verdreifachte sich auf 20,8 Mio. Euro. Energiekontor veräußerte sieben Windprojekte mit rund 209 MW; mehrere schlüsselfertige Projekte werden in den Jahren 2026/27 ergebniswirksam. Parallel baute das Unternehmen seinen Eigenbestand aus: Die konzerneigene Erzeugungskapazität stieg auf rund 448 MW, die Produktion lag bei etwa 617 GWh trotz eines schwachen Windjahres.

    Die Projektpipeline blieb auf hohem Niveau und wuchs auf rund 11,6 GW (ohne US-Rechte), davon rund 3,1 GW in fortgeschrittenen Phasen. Solaranteile machen inzwischen etwa ein Drittel der Pipeline aus. Damit bleibt Energiekontor auf Kurs für seine Wachstumsstrategie 2023–2028, die ein Konzern-EBT von 120 Mio. Euro für 2028 anstrebt.

    Gleichzeitig betont das Management die anspruchsvollen Marktbedingungen: verlängerte Realisierungszeiten, Engpässe bei Komponenten und Unsicherheiten durch Netzreformen und regulatorische Änderungen – insbesondere in Großbritannien und dem künftigen EEG in Deutschland – haben die Prognosebandbreite reduziert. Deshalb hatte das Unternehmen seine ursprüngliche 2025-Prognose bereits im Oktober nach unten angepasst, die nun am oberen Rand erfüllt wurde. Für 2026 prognostiziert Energiekontor ein EBT von 40 bis 60 Mio. Euro und erwartet eine sukzessive Verbesserung der Visibilität im Jahresverlauf.

    Finanziell präsentiert sich die Bilanz robust: Liquide Mittel stiegen auf 194,6 Mio. Euro, die Bilanzsumme auf 1.077,9 Mio. Euro; die Eigenkapitalquote liegt bei 20,8 Prozent. Zudem läuft seit Juli 2025 ein Aktienrückkaufprogramm; bis Ende März wurden knapp 45.914 Aktien erworben. Insgesamt zeigt die Bilanz einen Konzern, der trotz Marktfriktionen operativ Fahrt aufnimmt, aber stark von der zeitlichen Umsetzung einzelner Projekte abhängt. Für Investoren bleibt die Kombination aus wachsender Projektpipeline, steigenden Eigenparks und konservativer Prognosepraxis attraktiv, setzt jedoch weiterhin Disziplin bei Selektion und Finanzierung voraus, um die langfristigen Profitabilitätsziele belastbar zu realisieren und liefert Perspektiven für Anleger.



    Energiekontor

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    ISIN:DE0005313506WKN:531350

    Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 36,00EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.



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