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    Unilever verkauft fast sein Food-Geschäft an McCormick – Schock am Markt?

    Unilever verkauft fast sein Food-Geschäft an McCormick – Schock am Markt?
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Unilever und McCormick: Verkauf fast des gesamten Lebensmittelgeschäfts sorgt für Neuausrichtung und Marktdiskussionen

    Das US‑Analysehaus Bernstein Research hat seine Einstufung für Unilever auf „Outperform“ belassen und das Kursziel auf 5.800 Pence bestätigt. Analyst Callum Elliott reagierte auf die wochenlangen Spekulationen um den möglichen Verkauf des Großteils von Unilevers Lebensmittelgeschäft an den US‑Gewürzhersteller McCormick. Ein entsprechender Deal scheint nun anstehend, doch Bernstein warnt, dass die Transaktion zwar auf den ersten Blick finanziell vorteilhaft erscheine, die handelsseitigen Auswirkungen aber weniger eindeutig positiv seien. Insbesondere drohten durch die Fusion eine hohe Verschuldung des neuen Unternehmens und ein Verkaufsdruck seitens europäischer Unilever‑Aktionäre, sollten Anteile in den USA notiert werden.

    Unilever plant nach Konzernangaben eine Barzahlung von 15,7 Milliarden US‑Dollar; der Großteil der Gegenleistung soll jedoch in McCormick‑Aktien erfolgen. Im Erfolgsfall würde Unilever 65 Prozent am fusionierten Geschäft halten. Ein endgültiger Abschluss stand zunächst noch aus, eine Entscheidung konnte kurzfristig fallen. Für beide Konzerne wäre der Schritt der größte Deal ihrer Geschichte: McCormick würde seine Stellung als globaler Anbieter für Gewürze, Würzmittel und Würzsaucen erheblich ausbauen, Unilever seine Strategie hin zu Schönheitspflege, Körperpflege und Haushaltspflege weiter forcieren.

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    Der britische Konsumgüterkonzern reagiert derweil auf ein „unsicheres Umfeld“ mit einem vorübergehenden Einstellungsstopp. Unilever, das weltweit rund 96.000 Mitarbeiter beschäftigt und 2025 einen Umsatz von rund 50 Milliarden Euro erzielte, hatte in den vergangenen Jahren bereits mehrere Lebensmittelmarken verkauft und das Eisgeschäft ausgegliedert. Zu den betroffenen Marken zählen unter anderem Knorr, Pfanni und Mondamin; Teile des Lebensmittelgeschäfts in Ländern wie Indien sollen jedoch nicht veräußert werden.

    Marktteilnehmer und Privatanleger zeigen sich unschlüssig. Auf Anlegerforen wird diskutiert, ob Unilever nach dem möglichen Exit aus dem Food‑Segment noch ein überzeugender Investmentcase bleibt. Analysten betonen, dass die geplante Transaktion zwar Kapital und Beteiligungen bringt, aber kurzfristig organisatorische Risiken, eine hohe Verschuldung und mögliche Bewertungs‑ und Verkaufsdruckeffekte in den USA nach sich ziehen könnten. Die endgültige Bewertung des Geschäfts dürfte daher von der Struktur der Bezahlung, der Finanzierungsstrategie und dem künftigen Verhältnis zwischen Baranteil und Aktien abhängen.

    Für Anleger bedeutet das: Kurzfristig könnten Kursausschläge und erhöhte Volatilität auftreten, da Unsicherheit über die Finanzierung und die künftige Aktionärsstruktur besteht. Langfristig hängt der Erfolg davon ab, ob Unilever mit einem schlankeren Portfolio und Fokus auf die margenstärkeren Pflegesparten höhere Erträge erzielt als zuvor. Regulierungsfragen, Integration der Geschäftsteile und Währungsrisiken bleiben zusätzliche Unbekannte, die Investoren vor einer endgültigen Einschätzung berücksichtigen sollten. Die Entscheidung dürfte deshalb maßgeblich von Details zur Zahlungsstruktur abhängen und dem Marktumfeld zusätzlich.



    Unilever

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    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 47,96EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.



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