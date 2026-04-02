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    W&W-Aktie stürzt auf Tief: Konservative 2026‑Prognose drückt Kurs

    W&W-Aktie stürzt auf Tief: Konservative 2026‑Prognose drückt Kurs
    Foto: Marijan Murat - dpa

    Die Aktie von Wüstenrot & Württembergische (W&W) geriet zum Wochenbeginn deutlich unter Druck: Nach einem Kursrutsch am Freitag von gut fünf Prozent weiteten sich die Verluste am Montag um weitere 4,6 Prozent aus – die Papiere fielen bis auf 13,84 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit Ende November. Technisch rutschte die Aktie unter die 200-Tage-Linie, ein negatives Signal für den längerfristigen Trend.

    Auslöser der Schwäche war die konservative Ergebnisprognose für 2026: W&W peilt ein IFRS-Konzern­ergebnis zwischen 120 und 150 Mio. Euro an. Analysten-Konsens (Bloomberg) liegt bei 184 Mio. Euro; im ungünstigsten Szenario läge das Ergebnis damit mehr als ein Drittel unter der Markterwartung. Anleger interpretierten den Ausblick als Signal für eine verhaltene operative Entwicklung – zumal das Management auf das volatile Zinsumfeld, die Normalisierung des Schadenverlaufs nach einem schadenarmen Jahr 2025 und laufende Investitionen (insbesondere in ein neues Kernbankensystem) verweist.

    Trotz des kühlen Ausblicks glänzte W&W 2025 mit einer operativen Erholung: Das IFRS-Konzernergebnis kletterte auf 121 Mio. Euro (VJ: 35 Mio.), die Dividende soll bei 0,65 Euro bleiben. Getrieben wurde das Ergebnis vor allem vom Versicherungsgeschäft: Das Schaden-/Unfallsegment erzielte 210 Mio. Euro nach -91 Mio. im Vorjahr; die Combined Ratio verbesserte sich auf 86,2 Prozent (VJ: 102,7). Montega warnt aber vor einer Rückkehr zu normaleren Schaden­niveaus (Ziel W&W: 93%).

    Schwächelement bleibt das Immobilien-/Wohnen-Segment: Trotz einem Neugeschäftsplus von 5,2% auf 16,5 Mrd. Euro fiel das Segmentergebnis mit -177 Mio. Euro deutlich negativ aus (VJ: +16 Mio.). Belastend wirkten höhere Risikovorsorge, Bewertungs- und Veräußerungsverluste sowie kostspielige Absicherungsgeschäfte gegen Zinsänderungen.

    Die Analyse der Montega AG stuft die Guidance für 2026 als sehr konservativ ein, bestätigt jedoch die Kaufempfehlung und senkt das Kursziel leicht von 21,00 auf 20,00 Euro. Montega hebt die solide Kapitalausstattung (Eigenkapital ~5 Mrd. Euro), die stabile Dividende und den großen Abschlag zum Buchwert (KBV 0,3 vs. Peers 2,9) hervor. Mittelfristig rechnet das Management mit einer Rückkehr zu 220–250 Mio. Euro Konzern­ergebnis bis 2030, sobald Projektkosten entfallen und Effizienzgewinne greifen.

    Fazit für Investoren: Kurzfristig rechtfertigt die konservative Prognose die Kursdelle angesichts der anhaltenden Belastungen im Wohnungs­geschäft und Zinsvolatilität. Langfristig bleibt W&W ein Substanzwert mit Erholungsoptionen, sofern die Belebung des Versicherungsgeschäfts nachhaltig ist und die Belastungen im Immobilienbereich abklingen. Die bevorstehende virtuelle Hauptversammlung am 13. Mai, u. a. mit Dividendenbeschluss und personellen/vergütungsrechtlichen Punkten, wird zusätzliche Impulse liefern.



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    ISIN:DE0008051004WKN:805100

    Die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 13,88EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



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