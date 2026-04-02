Basler: 22% Umsatzplus, starke Marge & Dividende – Comeback!

Operativ verbesserte sich die Profitabilität deutlich: Das EBITDA kletterte auf 34,9 Mio. Euro (vorjahr angepasst: 9,3 Mio. Euro), die EBIT-Marge erreichte 7,9 % gegenüber einer bereinigten Minus-Marge im Vorjahr. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) wurde mit 16,2 Mio. Euro ausgewiesen (VJ angepasst: -12,6 Mio.), die EBT-Marge lag bei 7,2 %. Unter dem Strich stand ein Jahresüberschuss von 11,6 Mio. Euro und ein Ergebnis je Aktie von 0,38 Euro (VJ angepasst: -0,46 Euro). Besonders markant: der freie Cashflow verbesserte sich auf 18,5 Mio. Euro nach 1,4 Mio. Euro im Vorjahr; zuvor berichtete vorläufige Zahlen hatten einen fehlerhaften FCF für 2024 ausgewiesen. Die Anpassungen der Vorjahreszahlen resultieren aus einer geänderten Bilanzierung von Leasingeffekten.

Die Basler AG hat ihren testierten Jahresabschluss 2025 vorgelegt und bestätigt damit die Mitte März kommunizierten vorläufigen Zahlen. Das Ahrensburger Unternehmen, spezialisiert auf Bildverarbeitungslösungen für Computer Vision, verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr ein deutliches Wachstum: Die Umsatzerlöse stiegen um 22 % auf 224,5 Mio. Euro, der Auftragseingang legte um 23 % auf 237,1 Mio. Euro zu. Damit wuchs Basler über dem Markt und schloss am oberen Ende der im Oktober angehobenen Prognose.

Treiber der Erholung waren laut Management größere Kundenprojekte in China und den USA, insbesondere in den Bereichen Logistik, Fertigung von KI-Hardware und Batterieproduktion für Konsumgüterelektronik. Auch das Europa-Geschäft gewann im zweiten Halbjahr an Dynamik. Strukturelle Maßnahmen und die Weiterentwicklung des Produkt- und Lösungsportfolios trugen zusätzlich zur Margenverbesserung bei.

Für 2026 gibt Basler einen Umsatzkorridor von 232 bis 257 Mio. Euro aus und peilt eine EBIT-Marge zwischen 6,5 % und 10 % an. Das Management erwartet aufgrund eines starken Auftragsstarts, dass das erste Quartal 2026 oberhalb des prognostizierten Margenkorridors liegen wird, warnt jedoch vor begrenzter Sichtbarkeit im Jahresverlauf und geopolitischen Unsicherheiten. Zudem verfolgt das Unternehmen Nachhaltigkeitsziele und strebt Klimaneutralität in Scope 1 und 2 bis 2030 an.

Im Aufsichtsrat kündigte stellvertretender Vorsitzender Horst W. Garbrecht seinen Rücktritt zum Ende der Hauptversammlung am 1. Juni 2026 an. Mehrheitseigner Norbert Basler Holding schlug Dr. Dietmar Ley als Nachfolger vor; der Aufsichtsrat unterstützt diesen Vorschlag. Insgesamt signalisiert Baslers Dividendenvorschlag von 0,11 Euro je Aktie (rund 30 % des Nettoergebnisses) Vertrauen in die nachhaltige Ertragskraft nach der erfolgreichen Restrukturierung.

Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,95 % und einem Kurs von 12,54EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.