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    Adidas vor Trendwende? Insider-Kauf & Quartalszahlen könnten Kurs beflügeln

    Adidas vor Trendwende? Insider-Kauf & Quartalszahlen könnten Kurs beflügeln
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Adidas steht im Spannungsfeld zwischen günstiger Bewertung, zwiespältiger Anlegerstimmung und mehreren kurzfristigen Katalysatoren. Zuletzt bestätigten mehrere Institute ihre Einschätzungen, blieben dabei aber uneinheitlich in ihrer Bewertung und ihren Kurszielen: Berenberg stuft die Aktie auf „Hold“ mit einem Kursziel von 190 Euro und verweist darauf, dass die Bewertungskennzahlen historisch niedrig seien, die Aktie jedoch in einer verhaltenen Anlegerstimmung gefangen bleibe. Die Roadshow-Eindrücke des Analysten Nick Anderson seien insgesamt positiv, hätten aber keine klaren Kursimpulse ausgelöst (Studie vom 27.03.2026).

    Die UBS hält an ihrer „Buy“-Empfehlung mit einem Kursziel von 219 Euro fest. Analyst Robert Krankowski sieht vor dem Quartalsbericht am 29. April noch Risiken durch weiter steigende Ölpreise – diese können Inputkosten und Margen belasten – erwartet jedoch, dass die Zahlen einen soliden Jahresstart des Sportartikelherstellers belegen und dadurch das Vertrauen der Marktteilnehmer stützen (Ausblick vom 01.04.2026).

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    Einen deutlich optimistischeren Blick liefert Bernstein Research, das Adidas mit „Outperform“ und einem Kursziel von 255 Euro bewertet. Bernstein hebt die strukturellen Wachstumstrends im Sportartikelgeschäft hervor und erwartet eine positive Entwicklung in den Kernmärkten USA, Europa und insbesondere China, wo das Wachstum im bisherigen Jahresverlauf am deutlichsten ausgeprägt sei.

    Börsliche Relevanz erhalten diese Analystenurteile durch begleitende Signale: Ein größerer Insiderkauf am Tag der Meldung, positive Umsatzhinweise – etwa der starke Verkaufsstart des neuen DFB-Auswärtstrikots laut Adidas-Sprecher Oliver Brüggen – sowie technische Indikatoren (MACD-Kreuzung nach oben, steigende Stochastik) deuten auf eine mögliche kurzfristige Erholung hin. Zusätzliche Impulse könnten von den Quartalszahlen am 29. April oder von den anstehenden Zahlen und Ausblicken anderer Branchenführer wie Nike ausgehen; positive Überraschungen dort könnten Sektor-Wirkungen entfalten.

    Risiken bleiben bestehen: steigende Ölpreise, volatile geopolitische Entwicklungen und die trotz niedriger Bewertung zögerliche Anlegerstimmung können eine nachhaltige Erholung dämpfen. Kurzfristig könnte eine Beruhigung der geopolitischen Lage zudem positive Marktstimmung fördern.

    Fazit: Die Analystenmeinungen divergieren – von verhaltenem Halten bis zu klarer Outperformance – was unterstreicht, dass Adidas fundamental attraktiv erscheint, aber noch von externen Faktoren und der Markterwartungslage abhängig ist. Für Anleger stehen daher die Quartalszahlen und makroökonomische bzw. geopolitische Entwicklungen im Fokus.



    adidas

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    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 134,4EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.



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