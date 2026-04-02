FORTEC: 3,00% erreicht – Marineauftrag über 1 Mio. EUR

Laut Stimmrechtsmitteilung vom 30. März 2026 hat der Mitteilungspflichtige Winfried Tillmann – über die TFB Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH – 97.650 Aktien der FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft gehalten. Das entspricht einem Anteil von exakt 3,004212357973 % an den nach § 41 WpHG ausgewiesenen Gesamtstimmrechten; die Gesamtzahl der Stimmrechte wird mit 3.250.436 angegeben. Als Meldedatum für das Erreichen der Schwelle nennt FORTEC den 26. März 2026. Es handelt sich um eine reine Transparenzmeldung: Es werden keine instrumentellen Positionen ausgewiesen, und es gibt keine Hinweise auf eine Beherrschungskette über den Mitteilungspflichtigen hinaus.

FORTEC Elektronik meldet zwei für Investoren relevante Neuigkeiten: eine Stimmrechtsmitteilung, die ein Schwellenüberschreiten von 3,00 % ausweist, sowie den Empfang eines Marineauftrags im Umfang von rund 1 Mio. EUR. Beide Mitteilungen wurden Ende März 2026 veröffentlicht.

Parallel dazu gab FORTEC bekannt, dass eine Tochtergesellschaft einen Auftrag im Marinebereich mit einem Auftragsvolumen von rund 1 Mio. EUR erhalten hat. Der Auftrag ist Teil eines größeren maritimen Projekts und umfasst die Lieferung von Systemlösungen aus dem FORTEC-Portfolio. Die Realisierung erfolgt über einen längeren Zeitraum in enger Abstimmung mit dem Kunden; FORTEC rechnet mit weiteren Bestellungen in vergleichbarer Größenordnung, betont jedoch, dass Zeitpunkt und verbindliche Auftragserteilung dieser Folgeaufträge noch offen sind. Teil des Vorhabens ist die Einbindung der neu gegründeten Tochter FORTEC Benelux B.V.; gefertigt wird in Hörselberg-Hainich (Deutschland) sowie am neuen Standort in den Niederlanden. Vorstandsvorsitzender Ulrich Ermel hebt die Kompetenz des Unternehmens für anspruchsvolle Marineanwendungen hervor und sieht Potenzial für eine längerfristige Zusammenarbeit.

Für Anleger sind die Signale zweigeteilt: Die Stimmrechtsmitteilung liefert Einblick in die Anteilseignerstruktur und kann auf ein leicht verändertes Stimmrechtsgewicht hinweisen, ohne jedoch unmittelbare Kontrollverschiebungen anzudeuten. Der Marineauftrag in Höhe von rund 1 Mio. EUR ist für ein Unternehmen wie FORTEC ein konkreter, positiv zu bewertender Umsatzbaustein, der zugleich strategische Bedeutung besitzt – vor allem, wenn anschließende Folgeaufträge realisiert werden. Insgesamt untermauern beide Meldungen die operative Aktivität und internationale Ausrichtung der FORTEC-Gruppe; die wirtschaftliche Relevanz hängt künftig von der Ausweitung des Projekts und der Realisierung erwarteter Folgebestellungen ab. FORTEC ist börsennotiert (ISIN DE0005774103) und agiert als Holding für mehrere Tochtergesellschaften in Europa und international.

Die FORTEC Elektronik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 12,28EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.