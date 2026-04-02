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    Deutsche EuroShop: Gewinn dank Neubewertung, 1€ Dividende und Green Bond

    Deutsche EuroShop: Gewinn dank Neubewertung, 1€ Dividende und Green Bond
    Foto: Deutsche EuroShop AG

    Deutsche EuroShop hat das Jahr 2025 in einem durchwachsenen Marktumfeld stabil abgeschlossen: Operativ ging es leicht zurück, unter dem Strich stand dank positiver Neubewertungen aber ein deutlich höherer Gewinn. Der Konzern legte am Dienstag testierte Zahlen vor und schlägt der Hauptversammlung eine Dividende von 1,00 € je Aktie vor.

    Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 270,4 Mio. € (2024: 271,4), das EBIT sank marginal auf 214,4 Mio. € (216,3). Wichtige operative Kennzahlen zeigten jedoch gegenläufige Signale: Die Mieterumsätze stiegen im Jahresverlauf um 2,2 %, die vergleichbaren Mindestmieten um 0,6 %, die Besucherfrequenz lag insgesamt nur leicht im Minus (-0,4 %). Die EPRA-Vermietungsquote verbesserte sich auf 95,0 % (93,3). Ein bedeutender operativer Impuls war die Eröffnung des „Food Garden“ im Main-Taunus-Zentrum im April 2025, die die Besucherfrequenz dort um rund 12 % steigerte.

    Die Funds from Operations (FFO) sanken um 9,2 % auf 147,6 Mio. € bzw. 1,95 € je Aktie (2024: 162,5 Mio. € / 2,14 €). Ohne Bewertungseffekte reduzierte sich das EBT von 165,2 auf 147,8 Mio. €. Demgegenüber verbesserte sich das Bewertungsergebnis deutlich von -14,6 Mio. € auf +14,4 Mio. €, sodass das Konzernergebnis auf 215,1 Mio. € kletterte (2024: 123,5). Das Ergebnis je Aktie stieg entsprechend auf 2,84 €.

    Finanziell stärkte sich die Gesellschaft: Die liquiden Mittel wuchsen auf 387,4 Mio. €, die gewichtete Restlaufzeit der Finanzierungen lag bei 4,9 Jahren, der durchschnittliche Zinssatz bei 3,2 %. Im Juni platzierte Deutsche EuroShop erstmals einen Green Bond über 500 Mio. €, der deutlich überzeichnet war. Alle in 2026 fälligen Kredite wurden bereits refinanziert; größere Refinanzierungsaktivitäten stehen erst ab 2027 an. Das Loan-to-Value-Verhältnis lag bei 41,3 %, die EPRA-NTA je Aktie sank leicht auf 28,45 €.

    Im Bereich Nachhaltigkeit implementierte das Unternehmen 2025 eine strukturierte ESG-Governance mit Verhaltenskodizes sowie Richtlinien zu Klima, Energie, Wasser und Ressourcenschutz.

    Für 2026 prognostiziert die Deutsche EuroShop moderate Umsatz- und EBIT-Zuwächse (Umsatz 269–277 Mio. €, EBIT 211–219 Mio. €). EBT ohne Bewertung und FFO werden aufgrund erwarteter höherer Zinsaufwendungen jedoch leicht rückläufig erwartet (EBT 134–142 Mio. €, FFO 134–142 Mio. €, 1,77–1,87 €/Aktie). Vorstandsvorsitzender Hans‑Peter Kneip betonte die Resilienz des Geschäftsmodells und verwies auf die positive Dynamik im Jahresverlauf sowie die erfolgreiche Green-Bond-Platzierung. Analysten bewerten die Zahlen als im Rahmen der Erwartungen; Berenberg hält die Einstufung „Hold“ mit Kursziel 23 €.



    Deutsche Euroshop

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    ISIN:DE0007480204WKN:748020

    Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 19,58EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.



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