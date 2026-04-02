Knaus Tabbert: Schrumpfen statt Wachsen — neue Margenziele bis 7%

Analysten von Montega AG kommentieren den Ausblick in einem Update als Bestätigung des strategischen Fokus auf Profitabilität. Montega hebt hervor, dass das Geschäftsjahr 2025 eine operative Zäsur markiert hat: Der Konzernumsatz fiel auf 1.002,1 Mio. EUR (-7,4 Prozent), die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 2,7 Prozent und damit unter den Zielen. Besonders belastend wirkten Engpässe bei Fiat-Chassis im vierten Quartal, die Produktion und Produktmix störten. Vor diesem Hintergrund setzt Knaus Tabbert künftig auf eine Reduktion von Komplexität in der Lieferkette und die Konzentration auf vier Chassis-Lieferanten, um Beschaffung und Fertigung zu stabilisieren.

Die Knaus Tabbert AG hat für das Geschäftsjahr 2026 eine deutlich margenorientierte Neujustierung angekündigt: Der Vorstand erwartet einen Konzernumsatz von rund 950 Mio. EUR und eine bereinigte EBITDA-Marge von 5,0 bis 7,0 Prozent. Zugleich verabschiedete das Management ein umfangreiches Spar- und Optimierungsprogramm, das Produktionsverlagerungen einzelner Baureihen, organisatorische Maßnahmen zur Reduzierung von Overhead, Produktivitätssteigerungen, Anpassungen bei Tarif- und Prämienstrukturen, Einsparungen bei sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie gezielte Margenverbesserungsmaßnahmen umfasst. Das Erreichen der Zielwerte sei dabei von der planmäßigen Umsetzung dieser Maßnahmen abhängig.

Die Segmentanalyse zeigt ein uneinheitliches Bild: Das Premiumsegment verzeichnete einen Umsatzrückgang von 9,5 Prozent, konnte jedoch erste Effekte der Kostensenkungen auf die Profitabilität erzielen. Die Luxusmarke MORELO wuchs beim Umsatz um 5,1 Prozent, erlitt aber einen deutlichen EBITDA-Rückgang auf 8,0 Mio. EUR. Positiv bewertet Montega den massiven Abbau des Net Working Capital um über 32 Prozent, der zu einem starken Free Cashflow von 46,1 Mio. EUR führte. Die Bilanz wird allerdings durch ein Jahresfehlbetrag von fast 37 Mio. EUR belastet; die Eigenkapitalquote sank auf 14,9 Prozent.

Montega passt aufgrund der operativen Unsicherheiten und der verzögerten Markterholung die Prognosen nach unten und senkt das Kursziel von 28,00 auf 23,00 EUR, behält aber die Empfehlung "Kaufen" bei. Für Anleger und Marktteilnehmer bedeutet der Ausblick einen klaren Shift: Knaus Tabbert setzt bewusst auf eine Schrumpfung des Volumens zugunsten höherer Margen, was kurzfristig Umsatzwachstum begrenzen, aber die Ertragskraft stabilisieren dürfte. Schlüssel zur Umsetzung sind die reibungslose Verlagerung von Produktionskapazitäten, das Gelingen der Overhead-Reduktion sowie verlässliche Lieferbeziehungen. Externe Faktoren wie geopolitische Spannungen (insbesondere Iran), steigende Energie- und Rohstoffpreise sowie mögliche erneute Engpässe bei Chassis könnten die Erholung jedoch verzögern. Sollte die Maßnahmenagenda greifen, würde sich die Bilanzstabilität verbessern und das Unternehmen mittelfristig wieder investorenattraktiver werden. Kurzfristig bleibt allerdings Unsicherheit bestehen.

Die Knaus Tabbert Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 12,12EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.