Ursache der Ergebnisdelle waren vor allem mengenbedingte RÃ¼ckgÃ¤nge in Mobility & New Energy (Umsatz 570,0 Mio., -12,2 %) sowie schwÃ¤chere EndmÃ¤rkte in Teilen des IndustriegeschÃ¤fts. Industry Applications erzielte 251,7 Mio. Euro, profitierte allerdings von Neuzuordnungen; ohne diese lÃ¤ge der Bereich unter Vorjahr. Regional zeigten sich rÃ¼cklÃ¤ufige UmsÃ¤tze in EMEA (-6,5 %), Amerika (-7,5 %) und Asien-Pazifik (-6,4 %), belastet von Volumen- und WÃ¤hrungseffekten.

Die NORMA Group hat das GeschÃ¤ftsjahr 2025 im Rahmen der eigenen Prognose abgeschlossen, steht aber mitten in einer tiefgreifenden strategischen Neuausrichtung. Konzernweit sanken die ErlÃ¶se auf 821,7 Mio. Euro (-6,8 %), das bereinigte EBIT fiel auf 6,3 Mio. Euro (Marge 0,8 %), womit das Unternehmen das obere Ende der angekÃ¼ndigten Spanne (0â€“1 %) erreichte. Operativer Netto-Cashflow blieb mit 95,8 Mio. Euro robust, die Nettoverschuldung verringerte sich auf 316,1 Mio. Euro; nach dem Verkauf des Wassermanagement-GeschÃ¤fts bezeichnet NORMA die Bilanz als bilanziell netto schuldenfrei.

Im Zentrum der Aussagen steht die Transformation zu â€žNewNORMAâ€œ: NORMA will sich kÃ¼nftig auf hochentwickelte VerbindungslÃ¶sungen in den Segmenten Industry Applications sowie Mobility & New Energy konzentrieren. MaÃŸnahmen umfassen globale Footprint-Optimierung (u. a. Standortkonsolidierungen in China, Mexiko und Australien), PersonalmaÃŸnahmen in Deutschland sowie einen weltweiten Abbau von bis zu 400 Stellen bis 2028. Ziel sind bis zu 42 Mio. Euro jÃ¤hrliche Einsparungen bis 2028. Management und Aufsichtsrat peilen strukturelle Stabilisierung, Effizienzsteigerung und mittelfristig wieder beschleunigtes Wachstum an.

Capital Allocation: NORMA schloss ein AktienrÃ¼ckkauf-Angebot erfolgreich ab (Anteil ca. 10 % des Grundkapitals; RÃ¼ckkaufpreis 16,59 Euro/Aktie), wodurch rund 52,9 Mio. Euro an AktionÃ¤re zurÃ¼ckflossen. Vorstand und Aufsichtsrat planen zudem eine Kapitalherabsetzung durch Einziehung von Aktien; kombiniert mit dem VerkaufserlÃ¶s sollen bis zu 260 Mio. Euro an AktionÃ¤re zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende von 0,14 Euro je Aktie vor (2024: 0,40 Euro).

Personal- und FÃ¼hrungsfragen: CFO Annette Stieve gibt ihre Funktion ab; Okan Celiker Ã¼bernimmt interimistisch. Die ordentliche Hauptversammlung wurde auf den 1. Juli 2026 verlegt. FÃ¼r 2026 erwartet NORMA ein Umsatzwachstum von 0â€“2 %, eine bereinigte EBIT-Marge von 2â€“4 % und einen operativen Netto-Cashflow von 10â€“20 Mio. Euro.

Marktreaktion: Nach Vorlage der Zahlen und des moderaten Ausblicks gaben NORMA-Aktien vorbÃ¶rslich um rund 8 % nach. Parallel meldete The Goldman Sachs Group eine Stimmrechtsmitteilung fÃ¼r NORMA: Gesamtsumme aus Stimmrechten und Instrumenten aktuell 7,11 %.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der VerÃ¶ffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 15,17EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.