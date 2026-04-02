Daimler Truck startet Mega‑Rückkauf: Bereits 1,26 Mio. Aktien gekauft

Konkret wurden im Zeitraum 23. bis 27. März 2026 insgesamt 346.098 Aktien zu durchschnittlichen Tagespreisen zwischen rund 38,73 und 41,39 Euro erworben; der größte Einzelkauf am 27. März umfasste 168.317 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 40,8130 Euro (Transaktionsvolumen knapp 6,87 Mio. Euro). In der Folgeperiode 30. bis 31. März kamen weitere 44.531 Aktien hinzu, sodass sich die kumulativ seit Programmstart (16. März) angekauften Aktien auf 1.263.455 beliefen. Die detaillierten Transaktionsdaten veröffentlicht Daimler Truck wie gesetzlich vorgeschrieben auf seiner Investor-Website.

Daimler Truck hat im Rahmen seines im März gestarteten Aktienrückkaufprogramms weitere Käufe getätigt und damit bereits mehr als 1,26 Millionen eigene Aktien erworben. Das von der Konzernführung im März angekündigte Programm (Gesamtvolumen bis zu 2 Mrd. Euro) war am 16. März 2026 gestartet worden; eine erste Tranche für eigene Aktien sieht ein Volumen von bis zu 400 Mio. Euro vor. Die Rückkäufe erfolgen ausschließlich über die Börse durch von Daimler Truck beauftragte Kreditinstitute und unterliegen den Vorgaben der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) sowie der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.

Parallel wurde angekündigt, dass Tochtergesellschaften – Daimler Truck AG und Daimler Truck España, S.L.U. – zwischen dem 1. und 8. April bis zu 1,55 Millionen Aktien erwerben dürfen, ausschließlich zur Bedienung von Belegschaftsaktienprogrammen in Deutschland und Spanien. Für diesen Zweck sind laut Bekanntmachung bis zu 63,519 Mio. Euro eingeplant (basierend auf dem Schlusskurs von 30. März). Die Käufe erfolgen ebenfalls über unabhängige Kreditinstitute, die zeitlich und preislich eigenständig entscheiden müssen; an einem Handelstag dürfen nicht mehr als 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens am jeweiligen Handelsplatz erworben werden. Daimler stellt zudem klar, dass keine Aktien über dem letzten unabhängigen Handelspreis bzw. höchsten unabhängigen Angebot gekauft werden.

Ausblick und Einordnung: Der Rückkauf ist klar aktionärsorientiert und dient zugleich der Erfüllung interner Mitarbeiterprogramme. In Kombination mit fortlaufender Berichterstattung nach MAR sorgt die Gesellschaft für Transparenz gegenüber dem Kapitalmarkt. Analystische Einschätzungen bleiben vorsichtig: JPMorgan bestätigte jüngst die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 47 Euro, erwartet aber für das erste Quartal einen verhaltenen Start; die nordamerikanische Marge könnte im Q1 bei rund 4,7 % liegen und damit unter der Jahresprognose von 6–8 %.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,04 % und einem Kurs von 41,56EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.