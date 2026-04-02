MBB: Starkes 2025, Dividende erhöht und Aktienrückkäufe – 2026 ungewiss

Auf dieser Basis schlagen Vorstand und Aufsichtsrat eine Erhöhung der Basisdividende vor: 1,21 Euro je Aktie sollen den Aktionären für 2025 gezahlt werden. Im Vorjahr hatte MBB neben der Basisdividende von 1,11 Euro eine Sonderausschüttung von 2,22 Euro je Aktie vorgenommen; eine vergleichbare Sonderdividende ist für 2025 nicht angekündigt. Die starke Liquiditätsposition stärkt jedoch die finanzielle Flexibilität: Die Nettoliquidität der Gruppe wuchs auf 763,8 Mio. Euro (31.12.2024: 553,9 Mio.), davon entfallen 373,6 Mio. Euro auf die Holding.

MBB SE hat das Geschäftsjahr 2025 mit deutlicher operativer Verbesserung abgeschlossen, gibt sich für 2026 aber vorsichtig. Die Berliner Beteiligungsgesellschaft meldete einen Umsatz von 1,170 Mrd. Euro – ein Anstieg von fast 10 Prozent gegenüber 2024 (1,068 Mio. Euro). Das bereinigte EBITDA stieg um 46 Prozent auf 216,9 Mio. Euro, die entsprechende Marge kletterte von 14,0 auf 18,6 Prozent. Als Nettogewinn weist MBB rund 51 Mio. Euro aus, ein Plus von gut einem Drittel gegenüber dem Vorjahr. Treiber der positiven Entwicklung waren nach Unternehmensangaben vor allem die Portfolio-Gesellschaften Friedrich Vorwerk und DTS.

Für 2026 gibt sich MBB zurückhaltend: Der SDax-Konzern erwartet einen Umsatz zwischen 1,1 und 1,2 Mrd. Euro sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 15 bis 18 Prozent. Bezogen auf das 2025er-Volumen impliziert das Umsatzband ein mögliches Plus von rund 2,6 Prozent, aber auch einen Rückgang von bis zu knapp 6 Prozent. Die Marge könnte damit – je nach Szenario – moderat unter das Niveau von 2025 fallen. MBB begründet die verhaltene Prognose mit der Unsicherheit aus konjunkturellen und branchenspezifischen Entwicklungen.

Parallel zu Dividendenplänen fährt MBB ein Aktienrückkaufprogramm fort: Bis zum 27. März 2026 hat das Unternehmen 78.748 eigene Aktien erworben; allein in der Woche 23. bis 27. März wurden 6.913 Stück zu Durchschnittskursen zwischen rund 183 und 192 Euro zurückgekauft. Der Rückkauf wurde über die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG durchgeführt und war im Dezember 2025 angekündigt.

Für Anleger ergibt sich damit ein klares Bild: MBB zeigt starke operative Performance und eine robuste Bilanz, belohnt Aktionäre durch Dividende und Rückkäufe, signalisiert zugleich aber Zurückhaltung für 2026. Die Entscheidung des Managements, Gewinne auszuschütten und Kapital zurückzukaufen, deutet auf Vertrauen in die langfristige Substanz der Beteiligungen – bei gleichzeitiger Vorsicht angesichts unsicherer Rahmenbedingungen.

Die MBB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 173,4EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.