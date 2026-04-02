Bunds erholen sich: Zinsen sinken nach EZB-Signalen — Risiko bleibt

Treiber der Kursrally ist vor allem die Entspannung der Zinserwartungen: Mehrere Vertreter der Europäischen Zentralbank, namentlich der französische Notenbankpräsident und EZB-Direktorin Isabel Schnabel, haben öffentliche Erwartungen auf kurzfristige Leitzinserhöhungen gedämpft. Sie warnten davor, politische Entscheidungen vorschnell an festen Daten festzumachen, und betonten die Notwendigkeit, die makroökonomischen Daten sorgfältig zu prüfen. Diese Zurückhaltung reduzierte die Prämie, die Anleger bislang für das Risiko dauerhaft hoher Zinsen verlangten.

Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich zu Wochenbeginn nach deutlichen Verlusten stabilisiert und sind im Verlauf von Montag bis Mittwoch merklich gestiegen. Der Euro-Bund-Future zog nacheinander auf 124,72, 125,48, 125,44 und zuletzt 125,96 Punkte an; die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel in der Folge von 3,12 Prozent – einem Höchststand seit 2011 – auf rund 2,96 Prozent. Damit kehrte an den Anleihemärkten vorübergehend etwas Ruhe ein.

Gleichzeitig sorgten geopolitische Signale für Rückläufigkeit beim Risikoaufschlag: Nachrichten über mögliche Annäherungen zwischen den USA und dem Iran sowie Äußerungen aus Washington, die auf ein mögliches baldiges Ende der Feindseligkeiten hindeuten, senkten die Ölpreis- und Inflationssorgen. Da die Straße von Hormus und die iranischen Ölexporte allerdings weiterhin ein zentrales Unsicherheitsmoment bleiben, gelten diese Entspannungsanzeichen als fragil. US-Präsidentliche Kommentare und fortgesetzte Gefechte in der Region lassen die Perspektive eines anhaltenden Preisdrucks bestehen.

Die Inflationslage verschärft die Lage für die Zentralbankdiskussion: Frühindikatoren aus einzelnen deutschen Bundesländern sowie ein Anstieg der Eurozonen-Inflation auf 2,5 Prozent im März deuten auf einen kurzfristigen Aufwärtsdruck hin – getrieben vor allem durch den Ölpreisschock. Volkswirte sehen das derzeit aber noch eher im Rahmen eines „milden“ EZB-Szenarios, wonach die Inflation im zweiten Quartal knapp über drei Prozent liegen könnte und damit kein zwingender Grund für mehrfache, schnelle Zinsschritte ist.

Für die kommenden Tage bleibt die Marktlage von kurzfristigen Nachrichtenlagen abhängig: Ölpreisentwicklung, mögliche politische Entscheidungen zur Schifffahrtsfreiheit in der Straße von Hormus sowie wichtige Konjunkturdaten wie der US-ISM-Index könnten die Volatilität wieder erhöhen. Analysten warnen, dass die derzeitige Entspannung am Anleihemarkt angesichts dieser Risiken als fragil zu bewerten ist.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 125,2EUR auf L&S Exchange (02. April 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.